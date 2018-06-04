4 июня 2018, 14:50
Выставки, концерты и мотопарад: в Петербурге во второй раз прошел фестиваль «Мотостолица»
Уже во второй раз с невероятным успехом и байкерским размахом с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге на Манежной площади прошел Международный Фестиваль «Мотостолица». Три дня захватывающего драйва и адреналина, рокота моторов и грохота музыки, которые превратили Петербург в настоящую столицу мотодвижения!
В этом году фестиваль «Мотостолица» прошел в рамках празднования 315-летия Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга», собрав на одной площадке самую разнообразную аудиторию: мотопутешественников, кастомайзеров, спортсменов, представителей мотоклубов, обычных горожан и гостей города, влюбленных в мотоциклы и все, что с ними связано!
Торжественная церемония открытия фестиваля при участии вице-губернатора Александра Николаевича Говорунова, еще раз подтвердила, что Администрация Санкт-Петербурга поддерживает мотодвижение и уже давно без опасений доверяет байкерам исторические площади красивейшего города. Специальный гость фестиваля – Александр Яковлевич Розенбаум с гордостью признал Петербург не только культурной и интеллектуальной столицей, но и мотостолицей нашей страны.
Программа фестиваля поразила многообразием. Зрители стали свидетелями грандиозных парадов, уникальных демонстраций и экспозиций. Особой популярностью у гостей праздника пользовались спортивная и кастом-зоны. Лучшие спортсмены в дисциплине мототриала демонстрировали виртуозное владение мотоциклом и захватывающие дух прыжки-перевороты в воздухе. Не менее популярной площадкой стала эксклюзивная кастом-зона, где гости смогли убедиться, что самые необычные "дизайнерские" мотоциклы могут быть полноценными "ездовыми" машинами. Одним из самых ярких зрелищ фестиваля стал аттракцион «Шар смелости», который привлек невероятное количество зрителей. Самым смелым удалось попасть внутрь шара и получить свою порцию адреналина, находясь в окружении трех несущихся по сфере мотоциклов.
Манежная площадь с соседними улицами, кипела и бурлила от энергии и мощи праздника. Малая Садовая улица стала центром уличной субкультуры. Здесь с успехом прошли музыкально-танцевальные баттлы, которые так популярны у современной молодежи. А при поддержке СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 26 мая был организован четвертый парад городского ретро-транспорта с последующей экспозицией на Инженерной и Кленовой улицах.
Студенты и школьники, родители с маленькими детьми и компании друзей, представители мотоклубов и любители мотоциклов, жители города и гости Северной столицы – каждый нашел здесь для себя занятие по душе. Даже самые маленькие гости фестиваля были увлечены мотоциклами. Детский городок с настоящим регулировщиком, знаками и дорожной разметкой мгновенно заселили маленькие «мотоциклисты». Здесь под присмотром опытных преподавателей они впервые познакомились с техникой и правилами дорожного движения. А в это время их родители вспоминали самый романтичный момент своей жизни в зоне шуточных свадеб, где более 70 влюбленных пар в эти дни связали себя узами «мотобрака». А кто-то даже сделал настоящее предложение руки и сердца на глазах у изумленной публики под овации и крики «горько!».
Живописная Манежная площадь была наполнена мотоциклетным духом и, конечно, музыкой! Трехдневный музыкальный марафон, проходящий одновременно на двух сценах, собрал на одной площадке десятки известных групп и исполнителей. Выступления лучших молодых музыкантов города прерывались танцевальными шоу и конкурсами. А каждый вечер под бурноеприветствие гостей праздника на сцену выходили хедлайнеры фестиваля.
Первый вечер ознаменовался выступлением легендарной петербургской группы «Чиж &Co». Зрители танцевали и подпевали хором «О любви» и вспоминали «Вечную молодость» Второй день был отдан настоящему русскому року – коллективу «Louna» и группе «Mordor», невероятная энергия которых не дала никому устоять на месте!
Легенда российской рок-сцены группа «Алиса» вышла на сцену в заключительный день и собрала невероятное количество зрителей. Один из самых ярких коллективов уже на протяжении нескольких десятков лет с невероятной музыкой и преданными поклонниками взорвал эмоциями Манежную площадь! Под отблески фаеров, «Алиса» представила публике специальную концертную программу из самых ярких композиций, созданных за 35-летнюю историю.
Финальным аккордом эти трех сумасшедших дней стал завораживающий световой парад по улицам и набережным Петербурга! 2000 мотоциклистов поздравили любимый город вспышками фаеров на мостах и центральных площадях на фоне юбилейного фейерверка!
Пожалуй, ни один город в мире не сможет похвастаться такой синергией культур: вековая классическая архитектура, взрываемая бурей эмоций рок-культуры, ревом моторов и блеском мотоциклетного хрома! Сегодня можно с уверенностью сказать, что «Мотостолица» – это уже бренд и прекрасная традиция великого города!
Фестиваль был организован группой компаний NCA.
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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