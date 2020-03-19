Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 марта 2020, 08:20

Выставку Motorsport Expo 2020 перенесли на май

  • 300
  • 0
Фото: Motorsport Expo
Организаторы «Motorsport Expo 2020» были вынуждены перенести выставку в связи с запретом московских властей на проведение всех мероприятий в помещениях с участием более 50 человек одновременно. Выставка пройдет в Экспоцентре на Красной Пресне в майские выходные с 9 по 11 мая.
Выставку Motorsport Expo 2020 перенесли на май

Фото: Motorsport Expo

Ранее мы писали
С 3 по 5 апреля в ЦВК Экспоцентр состоится 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport ...
Читать далее
Выставка Motorsport Expo должна была состояться в апреле, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации ее пришлось перенести на месяц. Мероприятие пройдет в Москве с 9 по 11 мая 2020 года в Экспоцентре на Красной Пресне. Выставка Motorsport Expo посвящена гоночной индустрии и техническим видам спорта. Она проводится ежегодно и в 2020 году уже в четвертый раз соберет на одной площадке производителей техники, комплектующих, экипировки, а также пилотов, гоночные команды, промоутеров гоночных серий и владельцев гоночных треков.

Посетителей ждет интересная экспозиция, где можно будет увидеть гоночные болиды и быстрейшие мотоциклы, а также выступления известных спортсменов и первый тюнинг-конкурс Tuning Contest, на котором выберут самых ярких и нестандартных участников в разных номинациях. 

В 2020 году выставка Motorsport Expo впервые пройдет на одной площадке с выставкой «Мотовесна», которая ежегодно бьет рекорды по количеству мототехники и посетителей, влюбленных в мотоциклы. Посетителям Motorsport Expo будет доступен вход на «Мотовесну» и на другие не менее интересные экспозиции, которые будут анонсированы на официальном сайте.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Помогите с поиском запчастей
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
ТАТЬЯНА
Транспортный налог
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Игорь
BMW показал «ноздри» четвертой серии во время тестовой обкатки
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 28 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Выставку Motorsport Expo 2020 перенесли на май
{{material_128752}}Выставка Motorsport Expo должна была состояться в апреле, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации ее пришлось перенести на месяц. Мероприятие пройдет в Москве с 9 по 11 мая 2020 года в Экспоцентре на Красной Пресне. Выставка Motorsport Expo посвящена гоночной индустрии и техническим видам спорта. Она проводится ежегодно и в 2020 году уже в четвертый раз соберет на одной площадке производителей техники, комплектующих, экипировки, а также пилотов, гоночные команды, промоутеров гоночных серий и владельцев гоночных треков.Посетителей ждет интересная экспозиция, где можно будет увидеть гоночные болиды и быстрейшие мотоциклы, а также выступления известных спортсменов и первый тюнинг-конкурс Tuning Contest, на котором выберут самых ярких и нестандартных участников в разных номинациях. В 2020 году выставка Motorsport Expo впервые пройдет на одной площадке с выставкой «Мотовесна», которая ежегодно бьет рекорды по количеству мототехники и посетителей, влюбленных в мотоциклы. Посетителям Motorsport Expo будет доступен вход на «Мотовесну» и на другие не менее интересные экспозиции, которые будут анонсированы на официальном сайте.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Архангельск Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться