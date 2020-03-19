19 марта 2020, 08:20
Выставку Motorsport Expo 2020 перенесли на май
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Фото: Motorsport Expo
Организаторы «Motorsport Expo 2020» были вынуждены перенести выставку в связи с запретом московских властей на проведение всех мероприятий в помещениях с участием более 50 человек одновременно. Выставка пройдет в Экспоцентре на Красной Пресне в майские выходные с 9 по 11 мая.
Фото: Motorsport Expo
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Посетителей ждет интересная экспозиция, где можно будет увидеть гоночные болиды и быстрейшие мотоциклы, а также выступления известных спортсменов и первый тюнинг-конкурс Tuning Contest, на котором выберут самых ярких и нестандартных участников в разных номинациях.
В 2020 году выставка Motorsport Expo впервые пройдет на одной площадке с выставкой «Мотовесна», которая ежегодно бьет рекорды по количеству мототехники и посетителей, влюбленных в мотоциклы. Посетителям Motorsport Expo будет доступен вход на «Мотовесну» и на другие не менее интересные экспозиции, которые будут анонсированы на официальном сайте.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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