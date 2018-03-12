12 марта 2018, 19:02
Выставлен на продажу первый олимпийский BMW
В интернете появилось первое объявление о продаже BMW X4 с олимпийской символикой. Автомобиль – подарок от государства за серебряную олимпийскую медаль. Заявленная в объявлении стоимость – 4 млн рублей.
|BMW X4 xDrive30d Exclusive 3.0 AT
|3 л, 249 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.8 с, 234 км/ч
|4671 x 1881 x 1624 мм
|полный
|ДТ, 5.9 л на 100 км
|3 990 000 руб
|Все характеристики
Уже в день награждения многие спортсмены не скрывали, что собираются продать призовые автомобили. Например, фигуристка Екатерина Боброва, завоевавшая серебро в командном турнире, сказала, что вырученные за автомобиль деньги отдаст на благотворительность, как уже сделала после Игр в Сочи.
Первое объявление появилось на портале auto.ru. В Москве выставлен на продажу BMW X4 xDrive30d с запасным комплектом колес за 4 000 000 рублей. Это чуть дешевле стоимости нового кроссовера в топовой комплектации у дилера.
В тексте объявления прямо говорится, что автомобиль получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года, поэтому на нем не только наклейки с олимпийской символикой «Команда России 2018», но и олимпийские кольца с подсветкой на порогах, а на асфальте световые кольца проекции из двери. В настоящее время автомобиль хранится на закрытом паркинге.
Читайте по теме
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Читайте по теме
Мал да удал. ТОП-5 компактов для городской езды
01.03.2018, 22:05
Audi A8 против BMW 7-Series: немецкое дерби
26.02.2018, 07:12
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
22.02.2018, 22:53
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
15.02.2018, 19:38
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
31.01.2018, 09:49
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Продал в прошлом году туарега и взял новым этот премиум кроссовер. Изначально хотел х6, но переплачивать не захотел, решил, что бмв х4 2015 и так обладает всем необходимым. Выглядит он круто, салон нормальный, скопирован с х3, зато все сделано качественно и удобно. К дизелям отношусь с опаской, поэтому ...
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное