12 марта 2018, 19:02

Выставлен на продажу первый олимпийский BMW

В интернете появилось первое объявление о продаже BMW X4 с олимпийской символикой. Автомобиль – подарок от государства за серебряную олимпийскую медаль. Заявленная в объявлении стоимость – 4 млн рублей.
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Выставлен на продажу первый олимпийский BMW BMW X4
BMW X4 xDrive30d Exclusive 3.0 AT
3 л, 249 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.8 с, 234 км/ч
4671 x 1881 x 1624 мм
полный
ДТ, 5.9 л на 100 км
3 990 000 руб
Все характеристики
Традиция поощрять спортсменов автомобилями за призовые места на олимпиадах существует в России с 2006 года. Первые машины выдали призерам зимней Олимпиады в Турине. Не стали делать исключение и для победителей нынешних Олимпийских игр в Пхенчхане. Тем более, что эта Олимпиада стала одной из самых печальных для российских спортсменов. Допинговый скандал, запрет выступать под национальным флагом и, в итоге, всего 13 место в общем зачете и 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. Бронзовые призеры получили из рук Дмитрия Медведева ключи от BMW X4 xDrive20d, серебряные – BMW X4 xDrive30d, а золотые – BMW X5.

Уже в день награждения многие спортсмены не скрывали, что собираются продать призовые автомобили. Например, фигуристка Екатерина Боброва, завоевавшая серебро в командном турнире, сказала, что вырученные за автомобиль деньги отдаст на благотворительность, как уже сделала после Игр в Сочи.

Первое объявление появилось на портале auto.ru. В Москве выставлен на продажу BMW X4 xDrive30d с запасным комплектом колес за 4 000 000 рублей. Это чуть дешевле стоимости нового кроссовера в топовой комплектации у дилера.
 
В тексте объявления прямо говорится, что автомобиль получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года, поэтому на нем не только наклейки с олимпийской символикой «Команда России 2018», но и олимпийские кольца с подсветкой на порогах, а на асфальте световые кольца проекции из двери. В настоящее время автомобиль хранится на закрытом паркинге.
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Выставлен на продажу первый олимпийский BMW
{{params_55208}}Традиция поощрять спортсменов автомобилями за призовые места на олимпиадах существует в России с 2006 года. Первые машины выдали призерам зимней Олимпиады в Турине. Не стали делать исключение и для победителей нынешних Олимпийских игр в Пхенчхане. Тем более, что эта Олимпиада стала одной из самых печальных для российских спортсменов. Допинговый скандал, запрет выступать под национальным флагом и, в итоге, всего 13 место в общем зачете и 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых. Бронзовые призеры получили из рук Дмитрия Медведева ключи от BMW X4 xDrive20d, серебряные – BMW X4 xDrive30d, а золотые – BMW X5.Уже в день награждения многие спортсмены не скрывали, что собираются продать призовые автомобили. Например, фигуристка Екатерина Боброва, завоевавшая серебро в командном турнире, сказала, что вырученные за автомобиль деньги отдаст на благотворительность, как уже сделала после Игр в Сочи.Первое объявление появилось на портале auto.ru. В Москве выставлен на продажу BMW X4 xDrive30d с запасным комплектом колес за 4 000 000 рублей. Это чуть дешевле стоимости нового кроссовера в топовой комплектации у дилера.  В тексте объявления прямо говорится, что автомобиль получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года, поэтому на нем не только наклейки с олимпийской символикой «Команда России 2018», но и олимпийские кольца с подсветкой на порогах, а на асфальте световые кольца проекции из двери. В настоящее время автомобиль хранится на закрытом паркинге.
2018-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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