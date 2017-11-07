Выявлены дорожные особенности российских городов
Одна из особенностей трассы «Колыма», которая связывает Якутск с Магаданом, - в том, что при ее строительстве был использован особый материал – скальные породы и острые камни. Местные жители рассказывают, что были случаи, когда в дороге приходилось более 20 раз заделывать проколы шин. Нужно сразу запасаться специальными ремкомплектами и на ходу ремонтировать колеса, чтобы хоть как-то доехать до пункта назначения. На преодоление такой трассы длиной около 2 000 км водителям обычно приходится тратить 4 дня.
Во Владивостоке большой популярностью у населения пользуются крышки ливневой канализации. Именно этим можно объяснить то, что их постоянно воруют. Открытую ливневку можно встретить не только на окраинах, но и на центральных улицах, при этом такие места никак не обозначены.
Архангельск знаменит тем, что прямо в центре города можно встретить деревянные тротуары. С одной стороны, это придает изюминку городу, с другой – такие тротуары необходимо как следует содержать. Однако в Архангельске многие деревянные настилы прогнили, и ходить по ним опасно.
Участники инспекции ОНФ отметили, что улица Есенина в новом микрорайоне Краснодара находится в крайне плохом состоянии. Местные жители рассказали, что застройщики, сдавая квартиры в новостройках, о дорогах попросту забывают. Загруженность таких узких недостроенных улиц автомобилями порой не позволяет проехать скорой помощи и пожарным.
А вот административный центр Амурской области можно привести в качестве положительного примера в дорожном ремонте. Гарантия на ремонт дорог здесь дается максимальная - 5 лет. Более того, дорожники предоставляют гарантию и на ямочный ремонт (2-3 года). Такое встретишь нечасто, поскольку законодательством не закреплено обязательство по гарантии ямочного ремонта. А в Тюмени на дороги денег не жалеют. Даже в частном секторе - асфальтовое покрытие, оборудованы пешеходные переходы, нанесена разметка. В этом году на данные цели выделено 6 млрд рублей. Суммы достаточно, чтобы отремонтировать практически все проблемные участки.
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