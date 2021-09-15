15 сентября 2021, 09:39
Взбесившийся экскаватор крушил ковшом кабины грузовиков (видео)
Инцидент произошел на угольной шахте в Ширнаке (Турция). Совладелец компании разругался со своим партнером из-за денег, запрыгнул в экскаватор и начал крушить припаркованные самосвалы.
Дарья Климова Фото: haberler.com
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Ссора между дядей и племянником обернулась серьезным ущербом. По приблизительным оценкам суммарные потери достигают миллиона долларов. Мужчина крушил бы грузовики и дальше, если бы его не остановили рабочие. Один из шахтеров записал этот всплеск неудержимой ярости на камеру мобильного телефона.
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А вы слышали про самосвалы с «одноразовыми» кузовами?
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