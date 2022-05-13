13 мая 2022, 08:25
Взгляните, что сделали с Jeep Wrangler: в него нельзя не влюбиться
Внедорожники Jeep Wrangler – одни из самых популярных автомобилей для экспериментов с тюнингом в США. Экземпляр, выставленный на продажу на eBay, заслуживает отдельного внимания.
Дарья Климова Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Фото: eBay
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Но самое интересное скрывается под капотом. Вместо оригинального двигателя Wrangler установили огромный 7,5-литровый «атмосферник» Ford V8, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Динамические характеристики не сообщаются, но ясно, что четверть мили хот-род должен преодолевать быстрее ветра. Учитывая объем доработок, запрашиваемая цена в 17 950 долларов (1,2 млн рублей по курсу) кажется вполне разумной.
Упомянутые модели: Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р)
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