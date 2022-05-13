Взгляните, что сделали с Jeep Wrangler: в него нельзя не влюбиться

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В основе этого дикого хот-рода лежит Jeep Wrangler 1988 года выпуска. Внедорожник сохранил узнаваемые черты: угловатый силуэт, круглые фары и фирменную решетку радиатора, однако его пропорции сильно отличаются от классической модели. Он получил новые матово-черные кузовные панели и накладки из натурального дерева, новый комплект 5-лучевых колесных дисков и новое ветровое стекло. Крышу и двери убрали, заменив их дугами безопасности. В салоне можно разглядеть кастомную деревянную приборную панель, рулевое колесо Jeep и пару кресел, обтянутых кремовой кожей.

Но самое интересное скрывается под капотом. Вместо оригинального двигателя Wrangler установили огромный 7,5-литровый «атмосферник» Ford V8, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Динамические характеристики не сообщаются, но ясно, что четверть мили хот-род должен преодолевать быстрее ветра. Учитывая объем доработок, запрашиваемая цена в 17 950 долларов (1,2 млн рублей по курсу) кажется вполне разумной.

Упомянутые модели: Jeep Wrangler (от 3 060 000 Р )

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