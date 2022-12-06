Взгляните, как новенькие ВMW X1 резвятся в снегу на тестах в Австрии (видео)

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Испытания проходили в австрийских Альпах, в тирольской долине Отцталь, популярной у любителей зимних видов спорта. Здесь расположены известные горнолыжные курорты Зельден и Обергургль-Хохгургль. Именно эти живописные места в BMW выбрали, чтобы продемонстрировать внедорожные возможности младших представителей линейки SUV – кроссоверов BMW X1 и iX1, премьера которых состоялась летом нынешнего года.

Сейчас, когда в Альпы пришла настоящая зима, система интеллектуального полного привода BMW может раскрыться во всей красе. В тестах приняли участие четыре версии кроссовера. BMW X1 xDrive23i и xDrive23d оснащены технологией «мягкий гибрид» на базе 48-вольтовой сети и развивают мощность 218 л.с. и 211 л.с. соответственно. Свежий BMW X1 xDrive30e является топовой версией PHEV нового модельного ряда, оснащен гибридным полным приводом и способен развивать мощность до 326 л.с. Наконец, электрический BMW iX1 xDrive30 с двумя электромоторами выдает 313 л.с.

Упомянутые модели: BMW X1 (от 1 980 000 Р )

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