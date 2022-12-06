Взгляните, как новенькие ВMW X1 резвятся в снегу на тестах в Австрии (видео)
Сейчас, когда в Альпы пришла настоящая зима, система интеллектуального полного привода BMW может раскрыться во всей красе. В тестах приняли участие четыре версии кроссовера. BMW X1 xDrive23i и xDrive23d оснащены технологией «мягкий гибрид» на базе 48-вольтовой сети и развивают мощность 218 л.с. и 211 л.с. соответственно. Свежий BMW X1 xDrive30e является топовой версией PHEV нового модельного ряда, оснащен гибридным полным приводом и способен развивать мощность до 326 л.с. Наконец, электрический BMW iX1 xDrive30 с двумя электромоторами выдает 313 л.с.
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-
17.06.2022, 15:11
Перспективы БМВ как бренда - новые модели и планы
В самой ближайшей перспективе концерн BMW намерен отправиться на охоту за клиентами сразу с несколькими новинками: новым седаном 7-Series, полностью электрическим X1, очередным поколением 5-Series. И это еще не все. Читать далее
-
01.06.2022, 08:46
BMW X1 сменил поколение: уменьшенная копия X5 и штатный полный привод
Компания BMW представила третье поколение своего самого маленького кроссовера BMW X1. Автомобиль прибавил в размерах и стал еще больше походить на своего старшего «брата» BMW X5.Читать далее
-
04.04.2022, 12:12
Самый маленький кроссовер BMW готовится сменить поколение
Компания BMW представит до конца 2022 года кроссовер BMW X1 третьего поколения. Автомобили, укутанные в камуфляжную пленку, неоднократно попадали в объективы фотошпионов на дорогах общего пользования в Германии.Читать далее
-
31.10.2021, 17:41
5 самых доступных новых немецких кроссоверов в России
Немецкий автопром занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Автомобили «made in Germany» любят за комфорт, безопасность и высокую технологичность. Но за набор подобных достоинств придется заплатить внушительную сумму.Читать далее
-
17.10.2020, 00:02
BMW отзывает несколько гибридных моделей из-за угрозы возгорания
Компания BMW обратилась к владельцам гибридных моделей с просьбой не заряжать автомобили. Причина в том, что при полном заряде аккумулятор может загореться.Читать далее
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