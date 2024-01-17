Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч

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Компания Regent Craft спроектировала морской планер под названием Viceroy, который позволит жителям Гавайев и туристам передвигаться по поверхности воды со скоростью до 290 км/ч и при этом по очень доступной цене. Эта полностью электрическая машина способна вместить до 12 пассажиров и сочетает главные достоинства самолета, лодки и экраноплана. Внешне планер напоминает самолет, но обладает способностями к вертикальному взлету и посадке.

Viceroy способен летать над сушей на малой высоте, а благодаря подводным крыльям может нестись по волнам на приличной скорости. В движение его приводят 12 электромоторов, раскручивающие 6 винтов – по 3 на каждом крыле. Одной зарядки батарей должно хватать на 300 километров пути, но уже изучается возможность расширения диапазона до 740 километров. При необходимости Viceroy можно переоборудовать в грузовую модель, тогда место 12 пассажиров займут 1 600 килограммов груза.

Фото: Regent Craft

Идея планера кажется настолько привлекательной, что на островах уже сформирована организация под названием Гавайская инициатива морских планеров (HIS), которая должна до конца 2024 года разработать новую межостровную транспортную систему. Первым оператором морских планеров не только в регионе, но и в мире станет компания Mokulele Airlines. Как ожидается, поездки на планерах будут втрое дешевле авиаперелетов. Например, путешествие между Оаху и Мауи или Кауаи (длина обоих маршрутов чуть более 160 километров) обойдет не более чем в 30 долларов. Авиабилет Hawaiian Airlines стоит сейчас минимум 100 долларов.

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