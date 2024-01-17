Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч
Фото: Regent Craft
Фото: Regent Craft
Фото: Regent Craft
Фото: Regent Craft
Фото: Regent Craft
Фото: Regent Craft
Viceroy способен летать над сушей на малой высоте, а благодаря подводным крыльям может нестись по волнам на приличной скорости. В движение его приводят 12 электромоторов, раскручивающие 6 винтов – по 3 на каждом крыле. Одной зарядки батарей должно хватать на 300 километров пути, но уже изучается возможность расширения диапазона до 740 километров. При необходимости Viceroy можно переоборудовать в грузовую модель, тогда место 12 пассажиров займут 1 600 килограммов груза.
Идея планера кажется настолько привлекательной, что на островах уже сформирована организация под названием Гавайская инициатива морских планеров (HIS), которая должна до конца 2024 года разработать новую межостровную транспортную систему. Первым оператором морских планеров не только в регионе, но и в мире станет компания Mokulele Airlines. Как ожидается, поездки на планерах будут втрое дешевле авиаперелетов. Например, путешествие между Оаху и Мауи или Кауаи (длина обоих маршрутов чуть более 160 километров) обойдет не более чем в 30 долларов. Авиабилет Hawaiian Airlines стоит сейчас минимум 100 долларов.
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Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
-
17.01.2024, 00:14
В 2024 году Петербург закупит порядка 900 единиц общественного транспорта
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы городского правительства и дальше развивать общественный транспорт. До конца 2024 года рассчитывают закупить еще порядка 900 единиц новой техники.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего
Специалисты маркетингового агентства НАПИ проанализировали цены на вторичном авторынке и выяснили, как за последний год изменилась стоимость подержанных легковых автомобилей.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
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Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
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