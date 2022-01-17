Взгляните на этого жуткого Франкенштейна из Honda и Chevrolet Suburban
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
На ютубе можно найти видео, подробно запечатлевшее процесс создания «Адской Хонды». Сначала Morning Raven просто тюнинговал свой Accord в стилистике машин «Безумного Макса»: ржавый капот, отсутствие бамперов, огромный багажник на крыше и череп оленя на радиаторной решетке. Однако, затем парень решил пойти еще дальше. Он купил Chevrolet Suburban восьмого поколения, срезал крышу, а затем приварил поверх нее под наклоном кузов своего «Аккорда». По линии соединения установили несколько бензобаков, аптечки, знаки и ржавые куски металла.
Удивительно, но автомобиль-монстр имеет номерные знаки штата Айдахо и вполне на легальных основаниях может ездить по дорогам общего пользования. Подробностей о силовой установке нет, но можно предположить, что под капотом сохранился 5,7-литровый двигатель V8 от Chevrolet Suburban, который работает в связке с 4-диапазонным «автоматом» и полным приводом.
- 1 630 000 РHonda Accord 2010 в Москве
- 630 000 РHonda Accord 2005 в Москве
- 660 000 РHonda Accord 2006 в Москве
- 650 000 РHonda Accord 2003 в Москве
- 1 020 000 РHonda Accord 2008 в Москве
- 5 570 000 РChevrolet Suburban 2014 в Москве
- 175 000 РHonda Accord 1996 в Москве
- 1 720 000 РHonda Accord 2013 в Москве
- 1 315 000 РHonda Accord 2012 в Москве
- 1 440 000 РHonda Accord 2012 в Москве
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