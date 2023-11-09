Взгляните на эту красивую яхту: она работает на метаноле

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Вслед за автопроизводителями, специалисты в области яхтостроения изыскивают низкоуглеродные альтернативы дизельному топливу, чтобы сделать суда более экологически чистыми. Новая яхта-катамаран Archipelago Zero.63 от британской фирмы Chartwell Marine получила новаторскую силовую установку, работающую на метаноле. Это первое в мире подобное судно в своем классе.

Силовая установка Archipelago Zero.63 работает на экологически чистой энергии, получаемой с помощью набора преобразователей метанола и водородных топливных элементов. С ней судно развивает максимальную скорость в 22 узла (40 км/ч), его крейсерская скорость – 10 узлов (18 км/ч). Сама яхта проста, надежна и управляема с точки зрения веса и геометрии без существенного ущерба для эстетики, интерьера или функциональности. Корпус изготовлен из экологически чистого и ударопрочного алюминия, который «еще больше минимизирует экологический след судна».

Фото: Archipelago Expedition Yachts

Катамаран длиной 63 фута (19,2 метра) оснастили огромным баком для метанола на 10 000 литров. Запаса топлива должно хватить на 2 500 морских миль (4,6 тыс. км). На борту смогут с комфортом разместиться до 8 гостей в 4 просторных каютах, каждая из которых оборудована отдельной ванной комнатой.

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