Взгляните на футуристический и неприлично дорогой фургон, похожий на гигантскую флешку

Ранее мы писали Зачем немцы переезжают из собственных домов в автокемпинги? Бедность в Германии достигла рекордного уровня. Согласно обнародованной информации, в 2021 году уровень бедности ... Читать далее

Romotow T8 действительно не похож ни на один другой дом на колесах, который вы видели раньше. Он базируется на фиксированном шасси с изогнутой стороной, а внутренняя часть может поворачиваться на 90 градусов, как гигантская флешка. Когда кемпер находится в открытом положении, то в дополнении к жилому пространству предлагает большую террасу, где можно проводить время, любуясь природой. При желании можно установить на террасе уличный проектор.

Бортовая энергосистема питается от литиевой батареи емкостью 200 А-ч, которая заряжается от солнечных батарей, установленных на крыше. В оснащение входят настенные телевизоры, продвинутая аудиосистема, кухонный уголок и спальня с полноценной двуспальной кроватью. Однако, опытные путешественники указывают, что стандартные места в кемпингах длинные и узкие, и будет непросто открыть Romotow T8, не врезавшись в соседний дом на колесах. Те, кого это не останавливает, может заказать футуристический кемпер по цене от 429 000 новозеландских долларов или порядка 22 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

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