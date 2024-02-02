Взгляните на кабину нового тягача МАЗ: раковина, стол и одна дверь

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Фотографии концепта MAZ-X опубликовал телеграм-канал «Автопоток». Первое, что бросается в глаза – низкий пол кабины. Водителю больше не требуется карабкаться по ступенькам, зато и сидит он теперь непривычно низко для дальнобойного тягача. Еще одна нестандартная особенность новинки – одна-единственная дверь. Она расположена с правой стороны кабины и не распахивается, как обычно, а сдвигается вбок.

В кабине перед водителем пара цифровых экранов, а по бокам – мониторы виртуальных боковых зеркал. Рукоятка КПП переехала под левую руку. Кресло пассажира установили не справа, а позади водителя и места для ног там, кажется, практически нет. Зато оно трансформируется в нижнюю полку со столиком, на котором поместится чайник или микроволновка. Рядом установили небольшую раковину. Второе спальное место расположено под крышей.

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