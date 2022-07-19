Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже

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Посмотреть на люксовые автомобили и обойти роскошное поместье – вот обычный рабочий день для американской блогерши Supercar Blondie. Однако ее новое видео выводит работу на совершенно новый уровень. Популярная блондинка отправляется на экскурсию по дому стоимостью 40 млн долларов в одном из самых престижных районов Дубая. Эксклюзивный особняк в Объединенных Арабских Эмиратах таит неожиданный секрет: подводный гараж стоимостью 4 млн долларов на 14 машиномест, в котором хранятся суперкары на сумму более 24 млн долларов.

Четырехэтажный дом выстроен в современном стиле с большими окнами и огромным частным бассейном. Из особняка открывается прекрасный вид на элитный район Пальма Джумейра, но настоящей изюминкой, помимо всего прочего, можно назвать подводный гараж, расположенный ниже уровня моря.

Строительство подводного гаража на 14 автомобилей обошлось владельцу в 4 млн долларов, поскольку рабочим пришлось хорошенько поработать над гидроизоляцией. Попасть в гараж можно на специальном лифте, но полюбоваться на свою «конюшню» хозяин может прямо из гостиной – через застекленное окно в полу.

В коллекцию входят Bugatti Chiron Super Sport 300+, два LaFerrari, Ferrari F12, Mercedes-AMG GT Black Series, McLaren Senna и Ford GT. Полюбоваться на все эти эксклюзивные автомобили, собранные в таком уникальном месте, безусловно, отдельное удовольствие. Но Supercar Blondie на этом не останавливается и с разрешения хозяина подробно осматривает весь дом: от жилых комнат до кухни.

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