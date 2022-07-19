Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже
Фото: Supercar Blondie
Фото: Supercar Blondie
Фото: Supercar Blondie
Фото: Supercar Blondie
Фото: Supercar Blondie
Фото: Supercar Blondie
Фото: Supercar Blondie
Четырехэтажный дом выстроен в современном стиле с большими окнами и огромным частным бассейном. Из особняка открывается прекрасный вид на элитный район Пальма Джумейра, но настоящей изюминкой, помимо всего прочего, можно назвать подводный гараж, расположенный ниже уровня моря.
Строительство подводного гаража на 14 автомобилей обошлось владельцу в 4 млн долларов, поскольку рабочим пришлось хорошенько поработать над гидроизоляцией. Попасть в гараж можно на специальном лифте, но полюбоваться на свою «конюшню» хозяин может прямо из гостиной – через застекленное окно в полу.
В коллекцию входят Bugatti Chiron Super Sport 300+, два LaFerrari, Ferrari F12, Mercedes-AMG GT Black Series, McLaren Senna и Ford GT. Полюбоваться на все эти эксклюзивные автомобили, собранные в таком уникальном месте, безусловно, отдельное удовольствие. Но Supercar Blondie на этом не останавливается и с разрешения хозяина подробно осматривает весь дом: от жилых комнат до кухни.
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-
21.06.2022, 07:54
Bugatti Криштиану Роналду за 2 млн долларов врезался в кирпичную стену
Футболист Криштиану Роналду решил провести выходные с семьей на испанском острове Майорка. Они остановились на роскошной вилле, но также проводят много времени на борту его частной яхты.Читать далее
-
08.06.2022, 11:02
Мате Римак поведал о том, что ждет Bugatti в ближайшей перспективе
Хорватский предприниматель, глава Rimac Automobili и Bugatti Rimac Мате Римак дал интервью изданию Autocar. Генеральный директор недавно образованного альянса гиперкаров поведал английскому изданию о ближайших планах.Читать далее
-
02.06.2022, 09:39
Попытка превратить Audi R8 в копию LaFerrari закончилась провалом
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13.05.2022, 17:16
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Если вы не можете позволить себе Bugatti, сделайте его сами! Так решили ребята из мастерской «Лихой ТопорЪ» задолго до того, российские власти заговорили о параллельном импорте.Читать далее
-
06.05.2022, 09:40
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