17 декабря 2021, 15:36
Взгляните на маленький плавучий дом: для счастья надо не так уж много
Режим самоизоляции и удаленной работы заставили многих по-иному взглянуть на свою жизнь. Венгерский дизайнер и архитектор Тамаш Бене спроектировал по заказу двух клиентов небольшой плавучий летний дом Sneci.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Попасть внутрь домика можно, как с носа, так и с кормы. В оснащение входит все необходимое для жизни: небольшая кухня с раковиной и холодильником, портативный унитаз, кровать, обеденный стол и пара солнечных батарей наверху. Информации о душевой кабине нет, но корма выглядит вполне приспособленной для водных процедур.
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