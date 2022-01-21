21 января 2022, 16:30
Взгляните на невероятную «Ниву» родом из Грузии: портальные мосты УАЗ и мотор Opel (видео)
Житель Тбилиси превратил свою трехдверную «Ниву» образца 1993 года в настоящего внедорожного монстра с дорожным просветом более полуметра и гигантскими колесами. Мужчина настолько уверен в своем автомобиле, что без тени сомнения лег ему под колеса.
Дарья Климова Фото: youtube.com / 4x4 Niva TV
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Фото: youtube.com / 4x4 Niva TV
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Под капотом установлен «опелевский» 2,2-литровый бензиновый мотор от Vectra, который работает в паре с механической коробкой передач от Opel Omega и родной «раздаткой» от Lada Niva. Также внедорожник получил расширители колесных арок, шноркель, зубастые покрышки, светодиодную люстру на крыше и новые двери без стекол.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
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