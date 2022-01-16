Взгляните на невероятный латвийский внедорожник: боевая броня, кожа аллигатора и катушечный магнитофон
Фото: Dartz Motors
Фото: Dartz Motors
Фото: Dartz Motors
Фото: Dartz Motors
Фото: Dartz Motors
Фото: Dartz Motors
В оснащение вошли сейф с биометрической защитой, камеры кругового обзора, электрошокеры в ручках дверей, система Antipaparazzi с мощной световой пушкой, сапфировые электрохроматические стекла и мини-бар в бронированной двери багажника с коллекционной бутылкой водки Russo-Baltique Vodka The Drink Edition. Салон отделан кожей аллигатора, акулы и ската. Шкалы приборов аналоговые, вместо привычной автомобильной аудиосистемы – катушечный магнитофон Metaxas & Sins.
Под капотом установлен 4,0-литровый битурбомотор V8 от Mercedes-AMG, который после перенастройки вместо штатных 585 л.с. выдает минимум на 100 «лошадей» больше. Дополняют образ 8 патрубков выпускной системы. Цена уникального внедорожника не сообщается, но при желании можно будет заказать и небронированную версию.
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