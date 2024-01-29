Взгляните на новый рамный внедорожник Chery c «алмазными» фарами

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Журналисты американского издания Carscoops разузнали подробности о будущем пикапе Chery. Основываясь на инсайдерской информации, они даже попытались воссоздать облик новинки и утверждают, что рендер очень близок к реальности, хотя официального подтверждения от Chery пока нет. В первую очередь пикап предложат клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Америке и Европе. В Австралии он выйдет непосредственно под брендом Chery, а в других регионах – под суббрендом Karry.

Пикап предложат с двухрядной кабиной, переднюю часть которой украсит ромбовидный декор, плавно перетекающий в светодиодные фары, по форме напоминающие алмазы. Задние фонари установят по углам компактной грузовой платформы. Вместо привычного стального бампера, на корме красуются затейливые ниши с подсветкой.

Фото: Carscoops

Дизайн салона больше напоминает обычный кроссовер, чем утилитарный пикап. Здесь есть цифровая панель приборов и внушительный экран медиасистемы с беспроводной поддержкой Android Auto/Apple CarPlay. Многие опции позаимствованы у кроссовера Omoda С5: беспроводная зарядка для смартфона, 3D-камера кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также богатый набор электронных систем безопасности.

В линейку двигателей войдет 2,0-литровый бензиновый турбомотор, гибридная версия на базе 1,5-литрового турбомотора и полностью электрическая мощностью 480 л.с.

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