Взгляните на новый российский микрокар, который будут собирать в Петербурге
Фото: ФИПС
Фото: ФИПС
Фото: ФИПС
Формально L-Type относится к категории L7e, то есть является тяжелым квадрициклом, масса которого может достигать 450 кг в пассажирской версии и 650 кг – в грузовой. Мощности электромотора хватит, чтобы разогнаться максимум до 90 км/ч, а емкости быстросъемных батарей достаточно для 183 километров автономного пути.
Серийная сборка L-Type должна стартовать на бывшем заводе Toyota в четвертом квартале 2024 года. Технологическим партнером проекта выступит оборонный концерн «Алмаз-Антей». В первые несколько лет рассчитывают выпускать порядка 2 000 автомобилей в год, к 2029 году объемы производства должны вырасти до 10 000 – 12 000 автомобилей. Электрокары L-Type будут интересны торговым и медицинским сетям, службам доставки и каршеринга, а также иным корпоративным клиентам.
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06.07.2023, 08:00
В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ответственность за умышленное опасное вождение. Сегодня документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
-
06.07.2023, 07:22
«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту
Власти Краснодарского края объявили о запуске телеграм-канала «Главный мост», где будут публиковать оперативные данные о дорожной обстановке на подъезде к переправе. Информация будет полезна водителям, планирующим поездку в Крым.Читать далее
-
05.07.2023, 22:36
Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне
Компания Mercedes-Benz представила сбивающее с толку купе Mercedes CLE. Автомобиль заменит в линейке сразу две модели и предложит комфорт E-Class с дизайном C-Class.Читать далее
-
05.07.2023, 21:29
Онколог объяснил, почему открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком
Жарким летом трудно удержаться от искушения прокатиться с ветерком в автомобиле с открытыми окнами. Врач-онколог объяснил, почему лучше воздержаться от соблазна и воспользоваться кондиционером.Читать далее
-
05.07.2023, 14:48
5 самых популярных кроссоверов в России в июне 2023 года
Российский авторынок постепенно восстанавливается. В минувшем месяце было продано более 82 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года. Освободившиеся места корейских, японских и европейских моделей заняли выходцы из Китая.Читать далее
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