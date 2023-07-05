Взгляните на новый российский микрокар, который будут собирать в Петербурге

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L-Type для кольцевых гонок.

Заявку на патент дизайна L-Type подала компания «Драйвит», сообщает портал «Автоновости дня» . Новый российский автомобиль представляет собой электрический двухдверный микрокар с симметричным оформлением передней части и кормы: задняя светотехника повторяет по форме и конфигурации двухуровневую головную оптику. Среди других оригинальных аспектов дизайна – миниатюрные боковые зеркала заднего вида на тонких «ножках» и необычный спойлер на крыше, слегка «вылезающий» за габариты. Как уточняет телеграм-канал Автопоток, это версия

Формально L-Type относится к категории L7e, то есть является тяжелым квадрициклом, масса которого может достигать 450 кг в пассажирской версии и 650 кг – в грузовой. Мощности электромотора хватит, чтобы разогнаться максимум до 90 км/ч, а емкости быстросъемных батарей достаточно для 183 километров автономного пути.

Серийная сборка L-Type должна стартовать на бывшем заводе Toyota в четвертом квартале 2024 года. Технологическим партнером проекта выступит оборонный концерн «Алмаз-Антей». В первые несколько лет рассчитывают выпускать порядка 2 000 автомобилей в год, к 2029 году объемы производства должны вырасти до 10 000 – 12 000 автомобилей. Электрокары L-Type будут интересны торговым и медицинским сетям, службам доставки и каршеринга, а также иным корпоративным клиентам.

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