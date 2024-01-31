Взгляните на новый семейный кроссовер, который может проехать 1150 километров без остановки. Цена уже известна

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Отличается Evolute i-Space вместительным салоном с тремя рядами сидений и широкими возможностями трансформации. Его габаритная длина составляет 4 760 мм, а расстояние между осями – 2 785 мм. В движение кроссовер приводит экономичная гибридная силовая установка. Она состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 110 л.с. и электромотора на 178 л.с. Суммарная отдача достигает 287 л.с. и 435 Нм пикового крутящего момента, а расход топлива – всего 5,5 литра на 100 километров. С полностью заряженной батареей и полностью заправленным 60-литровым топливным баком Evolute i-Space может проехать без остановок до 1 150 километров.

В списке штатного оснащения значится 12,0-дюймовый экран мультимедиа Huawei HiCar с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, аудиосистема с 12 динамиками, огромная панорамная крыша со сдвижным люком, сиденья с подогревом и вентиляцией, встроенный видеорегистратор и камеры кругового обзора, системы мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении при движении назад, а также качественная шумоизоляция салона и 19-дюймовые колесные диски. Есть даже специальный режим для езды по снегу. Стоит такой автомобиль от 3 899 000 рублей.

Фото: Evolute

Покупатели смогут выбирать из четырех оттенков кузова (Арктический белый, Платиновый серый, Звездная ночь, Оливковый зеленый и перламутровый) и двух вариантов отделки интерьера (строгий черный или стильный светло-коричневый).

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