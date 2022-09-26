Взгляните на новый восхитительный ретро-фургон Citroen на базе современного Berlingo
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Новый Berlingo 2CV Fourgonnette присоединится к двум другим ретро-фургонам, построенным Citroen в партнерстве с Caselani. Ранее не менее очаровательные версии обрели фургоны Jumpy и Jumper. Заказы на ретро-Berlingo компания начнет принимать 1 октября. Сборка стартует в начале января 2023 года. В России автомобиль, конечно, не появится.
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23.03.2021, 13:38
Citroen начал делать в России сильного конкурента Лада ларгус
В России начнут собирать новый семейный компактвэн Citroёn Berlingo Multispace. Первые автомобили клиенты увидят в апреле, но предзаказ уже можно оформить сегодня. Комплектации, цены, обзор.Читать далее
-
24.02.2021, 10:59
Citroёn назвал цену на фургон Berlingo российской сборки
В Калуге запустили в производство грузовой фургон Citroёn Berlingo II поколения. Автомобили появятся в дилерских салонах в ближайшее время, но уже сегодня можно оформить предзаказ.Читать далее
-
08.02.2021, 16:16
В Калуге освоят производство новой модели (известна дата)
Citroen Berlingo возвращается в Россию. Сборку автомобиля второго поколения в ближайшее время наладят на заводе ПСМА Рус» в Калуге. Фургон будут выпускать в двух версиях длины кузова и с двумя типами моторов.Читать далее
-
17.08.2019, 14:49
В России больше не продают Peugeot Partner и Citroen Berlingo
Концерн PSA Groupe завершил продажи в России легких коммерческих автомобилей Peugeot Partner и Citroen Berlingo. В феврале 2018 года обе модели сменили поколение, но отечественным покупателям их предлагать не планируют.Читать далее
-
12.09.2018, 08:59
В Европе стартовали продажи Citroen Berlingo
Компания Citroen начала европейские продажи фургонов Berlingo третьего поколения. Автомобиль получил новый яркий дизайн, стал более просторным и управляемым. Цены начинаются от 15 тысяч евро. На российском рынке новинка появится чуть позже.Читать далее
-
15.02.2018, 17:56
Citroen рассказал все о новом Berlingo
Компания Citroen представила третье поколение фургонов Berlingo. Автомобиль стал просторнее и маневреннее, а на бортах появились защитные подушки Airbump. Новинку привезут в марте на мотор-шоу в Женеву, российские продажи начнутся во второй половине нынешнего года.Читать далее
- 835 000 РCitroen Berlingo 2016 в Москве
- 2 140 000 РCitroen Berlingo 2021 в Москве
- 2 985 000 РCitroen Berlingo 2022 в Москве
- 610 000 РCitroen Berlingo 2012 в Москве
- 1 250 000 РCitroen Berlingo 2017 в Москве
- 1 150 000 РCitroen Berlingo 2016 в Москве
- 580 000 РCitroen Berlingo 2011 в Москве
- 594 000 РCitroen Berlingo 2013 в Москве
- 810 000 РCitroen Berlingo 2012 в Москве
- 640 000 РCitroen Berlingo 2013 в Москве
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