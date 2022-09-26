Взгляните на новый восхитительный ретро-фургон Citroen на базе современного Berlingo

«лупоглазыми» фарами головного света и

Маленький фургон Fourgonnette AU 2CV дебютировал в 1951 году и оставался знаковой моделью на протяжении без малого трех десятилетий. В 1977 году ему на смену пришла Acadiane. За эти годы было продано свыше 1,2 млн экземпляров. Современная версия построена на шасси Citroen Berlingo нынешнего поколения, а кузов выполнен в модном нынче ретро-стиле с узнаваемымифирменными «гофрированными» выштамповками на боковинах грузового отсека, капоте и передних дверях.

Новый Berlingo 2CV Fourgonnette присоединится к двум другим ретро-фургонам, построенным Citroen в партнерстве с Caselani. Ранее не менее очаровательные версии обрели фургоны Jumpy и Jumper. Заказы на ретро-Berlingo компания начнет принимать 1 октября. Сборка стартует в начале января 2023 года. В России автомобиль, конечно, не появится.

Упомянутые модели: Citroen Berlingo (от 980 000 Р )

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