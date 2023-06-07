Взгляните на очаровательный деревянный Citroen 2CV: его продали за рекордную цену
Фото: rouillac.com
Фото: rouillac.com
Фото: rouillac.com
Фото: rouillac.com
Фото: rouillac.com
Фото: rouillac.com
Фото: rouillac.com
Фото: rouillac.com
В основе деревянного Citroen лежит шасси от Citroen Dyane 1969 года, который был почти идентичен 2CV, а двигатель ему достался от модели 3CV. С этим 602-кубовым двухцилиндровым агрегатом с воздушным охлаждением автомобиль может развивать максимальную скорость 80 км/ч, правда разрешения на движение по дорогам общего пользования у него пока нет. Тем не менее, кто-то заплатил за него на аукционе рекордные 210 тысяч евро или порядка 18,2 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Это на 40 тысяч евро больше, чем стоил самый дорогой из когда-либо проданных Citroen 2CV. Вдохновленный таким успехом мастер Мишель Робийяр уже приступил к работе над другим деревянным автомобилем. Копию Citroen DS21 Decapotable Chapron он рассчитывает закончить к 70-летию DS, которое будет отмечаться в 2025 году.
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Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
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Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
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13.06.2023, 11:21
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