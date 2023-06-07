Взгляните на очаровательный деревянный Citroen 2CV: его продали за рекордную цену

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Уникальный Citroen 2CV образца 1955 года был продан на 35-м аукционе «Вечеринка в саду» в замке Артиньи, расположенном в окрестностях французского Тура. Кузов изготовлен из различных пород фруктовых деревьев: вишни, груши и яблони. Работа над проектом началась в 2011 году. Мастер потратил в общей сложности 5 000 часов. Из дерева выполнен не только кузов, но и приборная панель, руль и другие элементы интерьера.

В основе деревянного Citroen лежит шасси от Citroen Dyane 1969 года, который был почти идентичен 2CV, а двигатель ему достался от модели 3CV. С этим 602-кубовым двухцилиндровым агрегатом с воздушным охлаждением автомобиль может развивать максимальную скорость 80 км/ч, правда разрешения на движение по дорогам общего пользования у него пока нет. Тем не менее, кто-то заплатил за него на аукционе рекордные 210 тысяч евро или порядка 18,2 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Это на 40 тысяч евро больше, чем стоил самый дорогой из когда-либо проданных Citroen 2CV. Вдохновленный таким успехом мастер Мишель Робийяр уже приступил к работе над другим деревянным автомобилем. Копию Citroen DS21 Decapotable Chapron он рассчитывает закончить к 70-летию DS, которое будет отмечаться в 2025 году.

Упомянутые модели: Citroen 2 CV

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