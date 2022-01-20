Взгляните на огромную яхту миллиардера-отшельника, построенную вокруг теннисного корта
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Джо Льюис родился в небогатой лондонской семье и в 15 лет был вынужден бросить школу, чтобы помогать отцу в его кейтеринговой компании. Через несколько лет ему удалось вывести бизнес на новый уровень. Семейное дело Льюис постепенно превратил в ресторанную франшизу, затем открыл модный ночной клуб. Но в 1979 году все продал за 30 млн фунтов и начал зарабатывать на инвестициях. Его конек – валютные операции. Во время краха фунта в 1992 году Льюис вместе с Джорджем Соросом заработал несметное состояние.
Потрясающая Aviva III – идеальный особняк на воде стоимостью 152 млн долларов (почти 12 млрд рублей). Бывает, что Джо Льюис не покидает ее по нескольку месяцев. Здесь есть многочисленные просторные каюты для гостей, кинотеатр и роскошный рояль. Однако со временем Льюису стало тесно на яхте. В 2017 году в качестве подарка на 80-летие он заказал новую версию Aviva длиной 98 метров. И да, в середине яхты также есть огромный теннисный корт.
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