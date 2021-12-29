Взгляните на первый украинский суперкар: он выглядит необычно
Фото: krainaauto.com
Фото: krainaauto.com
Фото: krainaauto.com
Фото: krainaauto.com
Фото: krainaauto.com
Фото: krainaauto.com
Фото: krainaauto.com
На своей странице в Facebook Максим написал, что решил объединить усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, работающими за рубежом в автомобильных и IT компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум. Так моделированием и визуализацией занимался Владимир Панченко (старший модельер Bugatti-Rimac), за экстерьер отвечал индустриальный дизайнер Антон Николаев, а за визуализацию – Виталий Энес (креативный директор CGI студии RAW Concept).
Вдохновение украинские дизайнеры черпали в национальном промышленном наследии. В качестве ориентиров брали Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), ракетостроительный город Днепр с его историей космонавтики, киевский отель «Салют» и самый большой самолет в мире – АН-225 Мрія. Отсюда в названии машины появилось число «225».
Пока Kraїna 225 Shooting Brake Coupe существует лишь в виде виртуальной модели. Но даже если суперкар построят во плоти, он останется шоукаром. Проект Максима Шкиндера не преследует коммерческих целей, а лишь призван продемонстрировать потенциал украинских дизайнеров.
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