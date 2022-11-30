Взгляните на первый в мире суперкар для бездорожья: 610 сил и максималка 260 км/ч
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Дорожный просвет увеличили на 44 мм. Точная величина не называется. По нашим оценкам клиренс составляет 170 – 180 мм. Список предустановленных режимов вождения пополнился новым режимом Rally, а дополнительный воздухозаборник на крыше должен доставлять чистый воздух на пыльных трассах. На переднем бампере появились дополнительные фары дальнего света, а на крыше – рейлинги.
Lamborghini Huracan Sterrato получил полный привод, а атмосферный V10 развивает 610 сил и 565 Нм максимального крутящего момента. Разгон с места до первой «сотни» занимает 3,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой до 260 км/ч, тогда как другие представители семейства Huracan могут развивать до 320 км/ч.
Тираж внедорожного Huracan Sterrato составит 1 499 экземпляров. Сборка стартует в феврале 2023 года. Цены пока не объявлены, можно предположить, что они будут не ниже 320 тысяч долларов.
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29.09.2022, 12:35
Ураган Иэн ударил по Флориде: акулы на улицах и затопленные суперкары (видео)
Пока мы спали на США обрушился мощный ураган Иэн, который перед эти уже успел принести разрушения странам Карибского моря. Власти Флориды эвакуировали 2,5 млн человек, но некоторые все же остались и вели прямую трансляцию из самого эпицентра.Читать далее
-
02.09.2022, 08:06
5 самых быстрых автомобилей Нюрбургринга
Северная петля немецкой трассы Нюрбургринг – одна из самых известных в мире и, пожалуй, самая сложная. За крутые повороты и резкие перепады высот ее прозвали «Зеленым адом». Гонки здесь уже не проводят, зато автопроизводители с удовольствием проверяют на Нюрбургринге динамику и управляемость своих суперкаров.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
04.05.2022, 00:01
Lamborghini выпустила новый злой спорткар
Компания Lamborghini представила специальную версию спорткара Huracan под названием GT3 EVO2. Корпус заднеприводного автомобиля целиком изготовлен из углепластика и отличается новым аэродинамическим обвесом.Читать далее
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