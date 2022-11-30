Взгляните на первый в мире суперкар для бездорожья: 610 сил и максималка 260 км/ч

Ранее мы писали Самые дорогие автомобили в мире Когда речь заходит о самых роскошных и дорогих автомобилях, на ум сразу приходят Bugatti, Ferrari или Rolls-Royce ... Читать далее

Внешность Lamborghini Huracan Sterrato уже давно не является секретом. Днище получило алюминиевую защиту, пороги усилены, а 19-дюймовые шины Bridgestone Dueler AT002 (235 спереди и 285 сзади) предназначены для езды по гравию и асфальту. Шины с технологией RunFlat позволяют автомобилю проехать 80 километров со скоростью 80 км/ч при нулевом давлении воздуха. Компания Lamborghini не опубликовала ни одного изображения интерьера, но упомянула особую обивку Alcantara Verde Sterrato, новую графику для сенсорного экрана и набор цифровых датчиков на внедорожную тематику, включая компас, индикатор угла поворота рулевого колеса и инклинометр с индикатором тангажа и крена.

Дорожный просвет увеличили на 44 мм. Точная величина не называется. По нашим оценкам клиренс составляет 170 – 180 мм. Список предустановленных режимов вождения пополнился новым режимом Rally, а дополнительный воздухозаборник на крыше должен доставлять чистый воздух на пыльных трассах. На переднем бампере появились дополнительные фары дальнего света, а на крыше – рейлинги.

Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan Sterrato получил полный привод, а атмосферный V10 развивает 610 сил и 565 Нм максимального крутящего момента. Разгон с места до первой «сотни» занимает 3,4 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой до 260 км/ч, тогда как другие представители семейства Huracan могут развивать до 320 км/ч.

Фото: Lamborghini

Тираж внедорожного Huracan Sterrato составит 1 499 экземпляров. Сборка стартует в феврале 2023 года. Цены пока не объявлены, можно предположить, что они будут не ниже 320 тысяч долларов.

Упомянутые модели: Lamborghini Huracan

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