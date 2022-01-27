Взгляните на Plymouth Кевина Харта: он почти такой же мощный, как Bugatti Veyron
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Компания потратила много сил на реставрацию кузова Road Runner 53-летнего автомобиля. Однако удалось сохранить только оригинальную крышу, двери, крылья и заднюю часть кузова. Все остальное либо заменили, либо переделали, либо обновили. Например, капот и бамперы изготовили из карбона, что позволило снизить массу. Завершают образ обутые в шины Michelin разноразмерные колеса от HRE: 18-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади.
В салоне появились изготовленные из алюминия руль и селектор КПП, новая приборная панель, передние «ковши» Recaro, отделанные мягкой итальянской кожей. Дизайн интерьера выполнили в духе фильмов «Хэллоуин» с ржавыми брызгами на черных сидениях.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 220 000 РDaewoo Matiz 2010 в Москве
- 970 000 РNissan Serena 2009 в Москве
- 690 000 РBMW X5 2005 в Москве
- 480 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 10 366 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 1 450 000 РKIA Quoris 2014 в Москве
- 1 380 000 РKIA Rio 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий