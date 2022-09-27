Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Фото: Lamborghini
Изначально компания планировала остановить серию на круглой цифре 11 450 автомобилей. Но в начале марта 2022 года в Атлантике затонуло судно Felicity Ace, которое должно было доставить клиентам последние 15 экземпляров Aventador в прощальном исполнении Ultimae. Все машины погибли, поэтому руководство Lamborghini приняло решение возобновить сборку и дособрать еще 15 суперкаров.
Последний Lamborghini Aventador окрашен в небесно-голубой оттенок из палитры Ad Personam и оснащён 780-сильной версией фирменного V12 объёмом 6,5 литра. Приобрёл его житель Швейцарии.
Новый флагманский суперкар Lamborghini обещает представить в следующем году. Пока никаких подробностей о модели не известно, за исключением силовой установки. Новинка получит бензиновый двигатель V12, дополненный одним или несколькими электромоторами.
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Гонка Lamborghini Aventador и Audi RS 3 имела неожиданный финал (видео)
Некоторые автолюбители утверждают, что нет ничего лучше гонки с непредсказуемым финалом, в которой участвуют два совершенно непохожих друг на друга соперника. Гонка на дрэговую четверть мили Lamborghini Aventador и Audi RS 3 как раз одна из них.Читать далее
-
02.09.2022, 08:06
5 самых быстрых автомобилей Нюрбургринга
Северная петля немецкой трассы Нюрбургринг – одна из самых известных в мире и, пожалуй, самая сложная. За крутые повороты и резкие перепады высот ее прозвали «Зеленым адом». Гонки здесь уже не проводят, зато автопроизводители с удовольствием проверяют на Нюрбургринге динамику и управляемость своих суперкаров.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
-
03.06.2022, 12:59
Авария на миллион долларов: Aventador, McLaren и BMW i8 сыграли в «бильярд» (видео)
Гонки суперкаров по улицам Атланты закончились печально. Никто из трех водителей не хотел уступать, в итоге разбиты оказались все три автомобиля: Lamborghini Aventador SV, McLaren 570S и BMW i8.Читать далее
-
30.03.2022, 10:21
Когда хочется Lamborghini Aventador, но денег хватает только на Honda Civic (фото)
История знает несколько примеров чертовски впечатляющих копий суперкаров, но такие машины – скорее исключение, чем правило. Очередная не самая удачная реплика выставлена на продажу в одном из автосалонов.Читать далее
-
29.03.2022, 09:58
Миллионер вдребезги разбил свой Lamborghini, но утверждает, что скорость не превышал (видео)
Минувшее воскресенье выдалось крайне неудачным для 29-летнего голландского миллионера Рика ван Стиппента. Он ехал с приятелем на своем Lamborghini Aventador на выставку автомобилей в Ассен, когда внезапно потерял контроль над мощной машиной.Читать далее
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