Взгляните на последний Lamborghini Aventador (кто купил и сколько всего собрали

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Премьера Lamborghini Aventador состоялась 11 лет назад, флагманский суперкар дебютировал осенью 2011 года. С тех пор было собрано свыше 11 тысяч экземпляров, что позволило ему стать самым популярным автомобилем итальянской марки с двигателем V12. Накануне с конвейера завода в Санта-Агата-Болоньезе сошел 11 465-й «Авентадор».

Изначально компания планировала остановить серию на круглой цифре 11 450 автомобилей. Но в начале марта 2022 года в Атлантике затонуло судно Felicity Ace, которое должно было доставить клиентам последние 15 экземпляров Aventador в прощальном исполнении Ultimae. Все машины погибли, поэтому руководство Lamborghini приняло решение возобновить сборку и дособрать еще 15 суперкаров.

Фото: Lamborghini

Последний Lamborghini Aventador окрашен в небесно-голубой оттенок из палитры Ad Personam и оснащён 780-сильной версией фирменного V12 объёмом 6,5 литра. Приобрёл его житель Швейцарии.

Фото: Lamborghini

Новый флагманский суперкар Lamborghini обещает представить в следующем году. Пока никаких подробностей о модели не известно, за исключением силовой установки. Новинка получит бензиновый двигатель V12, дополненный одним или несколькими электромоторами.

Упомянутые модели: Lamborghini Aventador

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