Взгляните на «правильный» УАЗ «Патриот», который продают по цене Land Cruiser Prado
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Подробности о доработках владелец обещает сообщить заинтересованному покупателю. Насколько можно судить по фотографиям, внедорожник оснащен лебедкой, «кенгурятником», экспедиционным багажником на крыше и дополнительной «люстрой», есть шноркель, а канистры закреплены на боковых окнах. Колеса обуты в грязевые покрышки Goodyear Wrangler, а кузов окрашен черной матовой эмалью. Подвеска явно подверглась основательному тюнингу, имеются накладки на колесные арки и силовые пороги.
В салоне виден радиопередатчик и руль с мягкой оплеткой, в багажнике установлены ящики для хранения различного оборудования, а изнутри на пятой двери смонтировал откидной столик с диодной подсветкой. Владелец просит за свой «Патриот» 3,4 млн рублей, что более чем вдвое превышает цену стокового внедорожника.
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