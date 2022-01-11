Взгляните на роскошную суперяхту за 17 млрд рублей: она очень большая и красивая
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
За четыре года яхта успела достаточно попутешествовать по миру: побывала у берегов Аляски, в Каннах, на Гибралтаре, а сейчас пришвартовалась в Лондоне. На борту в 7 каютах могут разместиться 14 гостей, а также экипаж из 30 человек в 15 каютах, включая личную каюту капитана. Поскольку суперяхта никогда не предлагалась для чартера и еще не выставлена на продажу, фотографий интерьера очень мало.
Известно, что на борту есть две вертолетные площадки и огромная палуба для загара, вместительный гараж, а также множество лаунджей и зон отдыха, тренажерный зал, сауна и открытая кухня. Оформлением интерьера занималась компания Reymond Langton Design и жена владельца, в честь которой и назвали судно. Здесь можно найти изготовленную на заказ мебель, декор Swarovski и произведения современного искусства.
Яхту приводят в движение два двигателя суммарной мощностью порядка 3 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость достигает 19 узлов (35 км/ч). Встроенная система рекуперации тепла и энергии снижают расход топлива сразу на 30%. Bravo Eugenia отличается плавным ходом с низким уровнем шума и вибрации на высоких скоростях, а также имеет «режим шепота» для бесшумного входа и выхода из портов.
- 990 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 3 820 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 3 200 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 630 000 РHonda CR-V 2003 в Москве
- 4 890 000 РMercedes V-класс 2017 в Москве
- 1 200 000 РSkoda Octavia 2015 в Москве
- 1 010 000 РHyundai Grand Starex 2007 в Москве
- 1 859 000 РToyota Camry 2016 в Москве
- 5 090 000 РMercedes V-класс 2017 в Москве
- 600 000 РMercedes M-класс 2002 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий