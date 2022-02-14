Взгляните на роскошную яхту, которая больше похожа на истребитель
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Футуристическое судно длиной 71 метр отличается идеально гладким силуэтом, алюминиевым корпусом и острым, как бритва носом, с легкостью рассекающим волны. Яхта имеет большую площадь остекления, но пассажиры могут настраивать прозрачность панелей, создавая желаемое настроение или уровень конфиденциальности.
Яхта вмещает до 12 пассажиров, которые могут разместиться в шести каютах на четырех уровнях. Каюта владельца получила уникальный раздвижной потолок, который при желании можно открыть, чтобы полюбоваться ночным небом или насладиться океанским бризом.
Unique 71 имеет множество зон для развлечений и отдыха, в том числе 12-местный кинотеатр, тренажерный зал, сауну, бильярдную и бар. Здесь есть палуба для загара, джакузи, лифт и вертолетная площадка. По расчетам инженеров, благодаря двум дизельным двигателям яхта сможет развивать скорость до 56 км/ч.
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