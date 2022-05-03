Взгляните на роскошный особняк Мадонны с зеркальным гаражом на 5 машин (продается)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В особняке также есть винный погреб, полноразмерная баскетбольная площадка, бассейн и спа-салон, полностью оборудованная кухня, музыкальная студия, частный кинотеатр. На закрытой территории расположены также небольшой дом для гостей и открытая парковка еще на пять машин. Когда спустя три года The Weeknd выставил дом на продажу, он просил за него 25 млн долларов. Однако, покупатели в очередь не выстраивались, и через год цену снизили до 22 млн долларов.
Вскоре стало известно, что особняк купила Мадонна, имеющая репутацию опытного инвестора в недвижимость. Она заплатила за дом 19,3 млн долларов. Какое-то время она жила в нем со своей семьей и немного перестроила в соответствии со своими вкусами. Здесь появился тренажерный зал, студия для танцев и пилатеса. Сейчас дом общей площадью 1 244 кв. метров вновь продается, но уже за 26 млн долларов.
- 3 565 000 РHyundai Sonata 2022 в Москве
- 9 750 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 13 600 000 РMercedes GLE Coupe AMG 2021 в Москве
- 1 700 000 РToyota Camry 2012 в Москве
- 2 599 999 РToyota Highlander 2013 в Москве
- 5 398 000 РMercedes V-класс 2015 в Москве
- 7 490 000 РMercedes E-класс 2021 в Москве
- 3 690 000 РToyota Harrier 2018 в Москве
- 7 900 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 36 750 000 РPorsche 911 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий