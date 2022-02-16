16 февраля 2022, 09:14
Взгляните на самую быструю яхту в мире с двигателями Rolls-Royce
Нидерландская компания Vanquish Yachts завершает строительство яхты Vanquish VQ115 Veloce, заказанной частным клиентом еще в 2020 году. Она обещает быть самой быстрой в своем сегменте.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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На борту Vanquish VQ115 Veloce смогут разместиться восемь гостей и четыре члена экпипажа. Главная каюта расположена во всю ширину яхты. VIP-каюта и все гостевые каюты имеют собственные ванные комнаты. Список развлечений на борту – стандартный: палуба для загара с джакузи, домашний кинотеатр и гараж для водных «игрушек». Яхта будет готова и доставлена клиенту в Нью-Йорк уже в этом году.
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