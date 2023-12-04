Взгляните на самый большой в мире корабль: Freedom – это настоящий плавучий город
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Фото: Freedom Ship International
Идея создания «Корабля свободы» возникла еще в конце 1990-х годов. Ее автор, инженер Норман Никсон, вероятно, был вдохновлен гигантским плотом из романа Жюля Верна 1895 года «Плавучий остров». Первые сообщения в СМИ появились в 2002 году. «Представьте себе идеальное место для жизни или бизнеса, дружелюбное, безопасное и надежное сообщество с большими открытыми пространствами и обширными возможностями для развлечений и отдыха», – говорится в описании. – «Наконец, представьте себе, что это сообщество постоянно перемещается по миру».
Мобильная океанская колония с роскошными удобствами, дом для 100 000 человек со всей необходимой инфраструктурой и без налогов. Freedom Ship International, по сути, представляет собой гигантскую баржу с надстройкой, вмещающей все, что можно найти в обычном городе: от жилых помещений, школ, больниц и офисов до казино, парков и даже туристических достопримечательностей. Базовая платформа длиной 1372 метра и шириной 229 метров состоит из 520 герметичных стальных ячеек, соединенных между собой в виде более крупных платформ. Надстройку придется строить прямо на воде. Высота судна будет достигать 107 метров. Планируется пара аэропортов, система метро и велосипедные дорожки.
В движение FSI должны приводить 100 дизельных двигателей по 3700 л.с. каждый. С ними судно сможет бесконечно путешествовать по всему миру, останавливаясь в заранее определенных портах, но никогда не возвращаясь к какому-либо конкретному месту.
За последние 20 лет Freedom Ship International несколько раз пытался найти инвесторов. Финансовый кризис 2007-2008 годов, казалось, поставил на нем крест, но в 2013 году (через год после смерти Нормана Никсона) Роджер Гуч, входивший в первоначальную команду основателей FSI, возродил проект. К тому времени сметная стоимость строительства выросла с первоначальных 6 до 11 миллиардов долларов, что заставило инвесторов еще больше насторожиться.
Как ни странно, проект, похоже, все еще не похоронен окончательно. Официальный сайт продолжает работать, отображая старые рендеры и призыв к инвесторам связаться и вложить деньги в проект будущего. Более того, в ответ на запрос журналистов Autoevolution, Роджер Гуч заявил, что «первый проект City at Sea нашел инвесторов, необходимых для движения вперед». Строительство начнется «в Индонезии в следующем году».
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Шину с болида Михаэля Шумахера разрезали на браслеты и продают каждый по цене Lada Granta
В 1996 году Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Формулы-1 в Италии. Все эти годы покрышка с заднего колеса победившего болида Ferrari F310B бережно хранилась в частной коллекции. Сейчас ее разрезали на 91 браслет. Самый первый экземпляр ушел с аукциона за 30 тысяч евро, остальные отдадут значительно дешевле.Читать далее
-
04.12.2023, 13:24
Alfa Romeo готовит компактный кроссовер: каким он будет?
Компания Alfa Romeo работает над проектом компактного кроссовера В-класса. Премьера новинки ожидается в 2024 году. У модели пока нет имени, в компании ее называют Kid (англ. «Малыш»), а в официальных документах она проходит под индексом «966».Читать далее
-
04.12.2023, 12:40
Сказка про репку с заснеженных улиц Москвы: Amarok за Amarok – вытянули MAN: видео
В минувшее воскресенье на столичный регион обрушился очередной снегопад. Его принес циклон «Оливер». За сутки выпало около 30% месячной нормы осадков. Пока одни автовладельцы откапывают свои машины, другие буксуют в снежных заносах. На помощь приходят сотрудники ГИБДД.Читать далее
-
04.12.2023, 11:18
АвтоВАЗ рассказал о рекордных продажах ноября 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры Lada продали более 36 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 66% превышает показатели прошлого года. Титул бестселлера отечественного авторынка продолжает удерживать Lada Granta.Читать далее
-
04.12.2023, 08:22
В Китае разгорается скандал вокруг новейшего внедорожника BYD Leopard 5: на блогера грозятся подать в суд
Популярный китайский блогер опубликовал результаты тест-драйва нового гибридного внедорожника BYD Leopard 5. По его словам, расход топлива достиг 18 литров на «сотню». Автопроизводитель провел расследование и выяснил о блогере интересные подробности.Читать далее
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