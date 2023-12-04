Взгляните на самый большой в мире корабль: Freedom – это настоящий плавучий город

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В 2023 году плохие вести пришли сразу относительно двух похожих проектов. Судьба MV Narrative, роскошной морской резиденции, которую планировали сдать в эксплуатацию в 2019 году, оказалась под угрозой, поскольку никто не хочет строить (и оплачивать) такой корабль. Другой, под названием Life at Sea, предлагавший трехлетний круиз, также был отменен из-за аналогичных проблем со строительством. Но неудачи конкурентов не пугают авторов Freedom Ship International. Их судно обещает быть самым большим в истории (как тут не вспомнить «Титаник»).

Идея создания «Корабля свободы» возникла еще в конце 1990-х годов. Ее автор, инженер Норман Никсон, вероятно, был вдохновлен гигантским плотом из романа Жюля Верна 1895 года «Плавучий остров». Первые сообщения в СМИ появились в 2002 году. «Представьте себе идеальное место для жизни или бизнеса, дружелюбное, безопасное и надежное сообщество с большими открытыми пространствами и обширными возможностями для развлечений и отдыха», – говорится в описании. – «Наконец, представьте себе, что это сообщество постоянно перемещается по миру».

Фото: freedomship.com

Мобильная океанская колония с роскошными удобствами, дом для 100 000 человек со всей необходимой инфраструктурой и без налогов. Freedom Ship International, по сути, представляет собой гигантскую баржу с надстройкой, вмещающей все, что можно найти в обычном городе: от жилых помещений, школ, больниц и офисов до казино, парков и даже туристических достопримечательностей. Базовая платформа длиной 1372 метра и шириной 229 метров состоит из 520 герметичных стальных ячеек, соединенных между собой в виде более крупных платформ. Надстройку придется строить прямо на воде. Высота судна будет достигать 107 метров. Планируется пара аэропортов, система метро и велосипедные дорожки.

В движение FSI должны приводить 100 дизельных двигателей по 3700 л.с. каждый. С ними судно сможет бесконечно путешествовать по всему миру, останавливаясь в заранее определенных портах, но никогда не возвращаясь к какому-либо конкретному месту.

Фото: freedomship.com

За последние 20 лет Freedom Ship International несколько раз пытался найти инвесторов. Финансовый кризис 2007-2008 годов, казалось, поставил на нем крест, но в 2013 году (через год после смерти Нормана Никсона) Роджер Гуч, входивший в первоначальную команду основателей FSI, возродил проект. К тому времени сметная стоимость строительства выросла с первоначальных 6 до 11 миллиардов долларов, что заставило инвесторов еще больше насторожиться.

Как ни странно, проект, похоже, все еще не похоронен окончательно. Официальный сайт продолжает работать, отображая старые рендеры и призыв к инвесторам связаться и вложить деньги в проект будущего. Более того, в ответ на запрос журналистов Autoevolution, Роджер Гуч заявил, что «первый проект City at Sea нашел инвесторов, необходимых для движения вперед». Строительство начнется «в Индонезии в следующем году».

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