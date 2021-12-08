Взгляните на самый маленький дом в мире: в нем есть все нужное!
Речь не о трейлере, как вы могли подумать, а о крошечном и все же полноценном домике на колесной платформе, которая позволяет отбуксировать его куда пожелаете. Микродом от Haus.Me весит всего 4 тонны, так что без труда перевозится с помощью многих машин, а для его установки не требуется фундамент. Достаточно найти подходящее место, где вам разрешат припарковать ваше мобильное жилище.
Площадь этого чудо-дома всего 11 м2, но она прекрасно распланирована, а три панорамных окна не создают ощущения замкнутого пространства. В идеале, это дом для 1 взрослого, но наличие двуспальной кровати предполагает, что и вдвоем вам не придется спать по очереди.
В доме есть полноценная ванная комната с душем, раковиной для умывания и электрическим туалетом. Также есть компактная кухня, где вполне можно готовить. Большую часть пространства занимает жилая комната с кроватью.
Дом создан из композитных материалов с использованием 3D печати, и это не просто крошечный дом, он еще и высокотехнологичный. Жилище оборудовано системой Умный дом, голосовым управлением, адаптивной настройкой освещения, бесконтактными кранами, системой очистки воды и воздуха. Кстати, собственного запаса воды и энергии ему хватит на 10 часов. По заявлению производителей, на подготовку к переезду вам понадобится не больше часа.
Это миниатюрное и умное жилище к тому же стоит относительно недорого – версия Light обойдется всего в 60 тыс. долларов, а за Pro придется отдать уже 80 тыс. долларов. В версии Pro вы получите натуральные материалы в отделке и при изготовлении встроенной мебели, а также передовые системы очистки воды и воздуха.
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