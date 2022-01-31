31 января 2022, 08:21
Взгляните на самый странный снегоход в мире (и самый дешевый)
Современные снегоходы известных производителей стоят сотни тысяч рублей. Но если максимально упростить конструкцию до пары лыж и двух гусениц сзади, может получиться вполне бюджетный вариант для зимнего отдыха.
Дарья Климова Фото: electrek.co
Изображение загружается
Фото: electrek.co
Ранее мы писали
Зима в самом разгаре и блогеры с ютуб-канала «Гараж 54» решили соорудить новую игрушку для зимнего отдыха ...Читать далее
Дальность хода без подзарядки не уточняется. Но, вероятно, она не очень большая, учитывая, что снегоход оснащен свинцово-кислотной батареей на 36 В и 12 А-ч. Еще один неприятный нюанс – снегоход рассчитан на пассажиров весом не более 65 килограммов. Но стоит он ощутимо дешевле полноценных аналогов – 500 долларов или порядка 38 тысяч в пересчете по текущему курсу.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 3 480 000 РMercedes GLA 2018 в Москве
- 490 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 710 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 6 500 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 360 000 РNissan Maxima 2003 в Москве
- 3 520 000 РJaguar F-Pace 2017 в Москве
- 4 070 000 РBMW 3 серии 2022 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
Новости по теме
Мужик прыгнул с 9 этажа, упал на BMW и выжил (прямо как в кино)
31.01.2022, 08:47
Голод не тетка: автовладелец продает BMW 7-Series в обмен на кукурузу
30.01.2022, 15:32
Водителям в США придется самим заправлять свои автомобили: они в шоке
30.01.2022, 12:38
Новости по теме
Мужик прыгнул с 9 этажа, упал на BMW и выжил (прямо как в кино)
31.01.2022, 08:47
Голод не тетка: автовладелец продает BMW 7-Series в обмен на кукурузу
30.01.2022, 15:32
Водителям в США придется самим заправлять свои автомобили: они в шоке
30.01.2022, 12:38
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин