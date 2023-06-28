Взгляните на самый заниженный автомобиль в мире (и он едет!)
Корпус укрепили силовой рамой и подвесил углы капота на роликах. Дорожный просвет автомобиля составляет 30 мм и этого вполне достаточно, чтобы не цепляться за крышку каждого люка. Что касается технической части, то места для оригинального мотора и коробки передач попросту не осталось, поэтому автомобиль оснастили небольшим двухтактным двигателем.
Внутри достаточно места для водителя, хотя обзору мешает руль, мотор и тонированное лобовое стекло. На крыше установлена камера GoPro, которая транслирует видео на телефон в кабине. Управлять автомобилем сложно, не говоря уже о том, что он тесный, а из-под колес в лицо водителю летят грязь и камни.
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02.11.2021, 16:52
Блогер рассказал, почему автопроизводители больше не хотят выпускать малолитражки
Компактные и недорогие автомобили еще недавно заполняли улицы европейских городов, да и на российских дорогах часто можно было встретить «Оку» или Hyundai Getz. Но автопроизводители постепенно отказываются от них в пользу более крупных моделей.Читать далее
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Полиция нашла слепого водителя, который ездил за рулем 10 лет
В Италии сотрудники финансовой гвардии изобличили 67-летнего мужчину, который на протяжении десяти лет притворялся слепым ради пенсии по инвалидности. Прокололся он, когда пошел продлевать свое водительское удостоверение.Читать далее
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Итальянский авторынок все активнее продвигает электрокары и гибриды
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Рынок Италии: в мае «потерялся» каждый второй автомобиль
Согласно только что опубликованным данным, объем продаж новых автомобилей в Италии в мае 2020 года сократился на 49,61%, по сравнению с аналогичным показателем 2019-го. Это означает, что в стране было реализовано 99 711 автомобилей (против 197 881 ед. в мае прошлого года).Читать далее
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