Взгляните на самый заниженный автомобиль в мире (и он едет!)

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Машины с заниженной подвеской любят не только на Кавказе. Итальянские блогеры с ютуб-канала Carmagheddon решили построить самый заниженный в мире автомобиль. В качестве донора они взяли на свалке Fiat Panda первого поколения и отрезали кузов чуть ниже верхней дверной петли. Остались только подоконная линия, крыша и капот.

Корпус укрепили силовой рамой и подвесил углы капота на роликах. Дорожный просвет автомобиля составляет 30 мм и этого вполне достаточно, чтобы не цепляться за крышку каждого люка. Что касается технической части, то места для оригинального мотора и коробки передач попросту не осталось, поэтому автомобиль оснастили небольшим двухтактным двигателем.

Внутри достаточно места для водителя, хотя обзору мешает руль, мотор и тонированное лобовое стекло. На крыше установлена камера GoPro, которая транслирует видео на телефон в кабине. Управлять автомобилем сложно, не говоря уже о том, что он тесный, а из-под колес в лицо водителю летят грязь и камни.

Упомянутые модели: Fiat Panda

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