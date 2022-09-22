Взгляните на тысячи недоукомплектованных внедорожников: кошмар с нехваткой чипов продолжается

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Впервые о дефиците чипов заговорили в 2020 году. На протяжении всего 2021 года автопроизводители были вынуждены периодически останавливать конвейеры из-за нехватки комплектующих. В особо тяжелых случаях, когда поставки электроники задерживались надолго, заводы прибегали к плану «Б»: собирали некомплектные автомобили и отправляли их на стоянку до лучших времен.

К сожалению, ситуация не изменилась и по сей день. Журналисты засняли бескрайние ряды пикапов на стоянке у завода General Motors в Кокомо. Они утверждают, что скопилось, по меньшей мере, 3 000 автомобилей, ожидающих установки электронных компонентов. Сколько времени еще им предстоит провести в отстойнике, никто сказать не берется. По словам генерального директора General Motors Мэри Барра, дефицит чипов будет продолжаться и в 2023 году. С ней согласны топ-менеджеры других автоконцернов. Ранее глава Volkswagen прогнозировал, что с проблемой удастся справиться не ранее 2024 года.

Фото: The Drive

Не лучшим образом обстоят дела и у другого американского автопроизводителя. Компания Ford официально объявила, что по итогам третьего квартала на складах может скопиться до 45 000 недоукомплектованных автомобилей. Ford складирует внедорожники и пикапы на автодроме Kentucky Speedway. По снимкам из космоса можно оценить масштабы бедствия и проследить, как изменилась ситуация буквально за месяц, пишет The Drive.

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