22 декабря 2021, 07:15
Взгляните на уменьшенную копию Бэтмобиля мощностью 1000 л.с.
Британский одноместный электрический гиперкар McMurtry Speirling предназначен исключительно для трека, но несмотря на свои скромные размеры может побить Bugatti Chiron.
Дарья Климова Фото: McMurtry
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Фото: McMurtry
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Фото: Top Gear
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Фото: Top Gear
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Фото: Top Gear
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Фото: Top Gear
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Фото: Top Gear
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На задней оси установлены два электромотора суммарной отдачей 1000 л.с. При этом сам автомобиль очень компактный и весит менее 1000 килограммов. Разработчики утверждают, что с места до 300 км/ч он может разогнаться за 9 секунд. Для сравнения Bugatti Chiron требуется для этого 13,6 секунды. Недавно ребята из Top Gear подробно осмотрели уникальный автомобиль.
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