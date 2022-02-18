Взгляните на яхту арабского миллиардера: это настоящий плавучий дворец (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Яхта Lusine была построена в соответствии с высокими стандартами роскоши и утонченности своего владельца. Она излучает элегантность и спокойствие и может похвастаться одним из самых сложных интерьеров, созданных мастерами Heesen. На ее борту могут разместиться до 12 гостей в шести каютах. Планировка продумана таким образом, чтобы экипаж мог выполнять свои обязанности, никоим образом не мешая пассажирам.
В оформлении интерьера Lusine использовались редкие породы дерева, изысканная кожа и дорогие ткани, а также изготовленная на заказ мебель, светильники, декоративные элементы из металла и стекла. Здесь есть прозрачный лифт, вертолетная площадка, окна от пола до потолка и два гаража для водных «игрушек».
В движение яхту приводят два дизельных двигателя MTU 12V 4000 M65. Судно может развивать скорость до 32 км/ч и проходить на расстояние до 7,8 тыс. километров. Перед отправкой владельцу Lusine пришлось пройти интенсивные испытания в Северном море. Яхта доказала свою надежность при 5-балльном волнении моря и при ветре до 30 узлов.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 420 000 РNissan Qashqai 2017 в Москве
- 12 650 701 РDodge 1500 2022 в Москве
- 3 680 000 РBMW 4 серии 2017 в Москве
- 985 000 РSkoda Superb 2011 в Москве
- 1 749 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 680 000 РMercedes M-класс 2007 в Москве
- 650 000 РVolkswagen Jetta 2014 в Москве
- 320 000 РГАЗ ГАЗель 33023 2012 в Москве
- 3 520 000 РVolvo S90 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий