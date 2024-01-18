Взгляните на заброшенный автозавод: он выглядит так, будто конвейер остановили только вчера, а не 13 лет назад

Ранее мы писали У Volkswagen серьезные проблемы (и сокращение расходов ему не поможет) В свое время Volkswagen был крупнейшим автопроизводителем в мире, но в последнее время дела идут все хуже ... Читать далее

Заброшенное производство Fiat Termini Immerse находится на Сицилии, в 35 километрах к северо-западу от Палермо. Завод закрыли в 2011 году, 200 сотрудников были уволены. Последним автомобилем, сошедшим с конвейера в ноябре 2011 года, стал хэтчбек Lancia Ypsilon. После череды перепродаж, мошенничеств и арестов землю выкупил новый собственник, и предприятие будет снесено. Пока этого не произошло, авторы ютуб-канала Forgotten Buildings побывали в цехах. Кажется, что рабочие ушли с завода только вчера.

Цеха выглядят пустынными, но не заброшенными. На полу до сих пор остались следы шин. Тележки, в которых раньше перевозили автомобильные детали, сейчас стоят неподвижно и пустуют. Скрипящие двери – не единственное, что напоминает о долгом простое. Часы на стене в кабинете управляющего давно остановились и показывают ровно 6 часов. На наградах, некогда завоеванных Fiat – толстый слой пыли.

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