Взгляните на заброшенный автозавод: он выглядит так, будто конвейер остановили только вчера, а не 13 лет назад
Фото: скриншот youtube.com / Forgotten Buildings
Цеха выглядят пустынными, но не заброшенными. На полу до сих пор остались следы шин. Тележки, в которых раньше перевозили автомобильные детали, сейчас стоят неподвижно и пустуют. Скрипящие двери – не единственное, что напоминает о долгом простое. Часы на стене в кабинете управляющего давно остановились и показывают ровно 6 часов. На наградах, некогда завоеванных Fiat – толстый слой пыли.
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Новую Lancia Ypsilon рассекретили за месяц до премьеры: фото
Премьера хэтчбека Lancia Ypsilon четвертого поколения должна состояться в феврале 2024 года, но интригу относительно внешности серийной модели сохранить не удалось. Сначала угонщики похитили предсерийный прототип с заводской стоянки во Франции, а потом машину засняли фотошпионы во время рекламной фотосессии в Италии.Читать далее
-
28.06.2023, 11:14
Взгляните на самый заниженный автомобиль в мире (и он едет!)
Глядя на фото этого автомобиля, кажется, будто он просто мастерски нарисован на асфальте. На самом деле, это вполне функциональный вариант Fiat Panda, который не только едет сам, но и может взять на борт одного человека.Читать далее
-
10.03.2023, 09:31
Fiat рассказал об острове, где «Панд» больше, чем людей
Новый документальный фильм Fiat рассказывает о сицилийском островке Пантеллерия, который можно было бы смело переименовать в «Панделлерия», так много здесь автомобилей Fiat Panda.Читать далее
-
29.11.2022, 08:17
Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
-
25.11.2022, 17:23
Терпение, только терпение: европейцы ждут заказанных автомобилей по 2 года
Время доставки новых автомобилей заказчикам в Европе и, в частности, в Германии не только не уменьшается, но и, наоборот, становится все дольше и дольше. По мнению экспертов, тому есть масса объективных причин.Читать далее
-
03.09.2022, 12:20
Маленький электрический Fiat 500 берет одну премию за другой
Полностью электрический Fiat 500 вновь отмечен вниманием экспертов на выставке What Car? 2022 Electric Car Awards. Судьи похвалили итальянского «малыша» за «вызывающую улыбку», производительность, привлекательную цену и дизайн.Читать далее
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