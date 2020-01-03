Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
3 января 2020, 18:28

Взрывчатка в Opel Astra не обнаружена. «Минер» оказался психом

  • 841
  • 0
Фото: pixnio.com
Вчера оператор службы «112» принял звонок от охранника из Кудрово (Ленинградская область) который рассказал, что к нему обратился мужчина и сообщил о минировании автомобиля марки Opel.

Opel Astra
От 1.4 л, 100 л.с
Так называемый «Минёр» четко обозначил место парковки «опасного» ТС, оставил свой номер телефона, а затем ретировался из зоны автостоянки. Наряд полиции довольно оперативно прибыл по указанному адресу (подземный паркинг на Австрийской улице) и легко обнаружил Opel Astra.

Иномарка, парковка и прилегающая территория были осмотрены правоохранителями, при этом взрывчатых устройств обнаружено не было.

Полицейские «пробили» личность владельца телефона, чей был продиктован охраннику. Им оказался безработный, который в середине 2018 года в течение месяца проходил лечение в психиатрической больнице.

Вскоре «минер» был задержан. Шутки в сторону – в его отношении пришлось возбудить уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. О случившемся сообщается в одной из тематических групп социальных сетей.



Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Opel Astra
Цитата:| Кому: Азам Может быть несколько проблем: сам стартер (либо чистить либо под замену) , клемма на стартер, либо аккумулятор. Но по-любому один из этих трех вариантов. После поездок у вас аккумулятор подзаряжается поэтому в следующий раз пытается завестить, пока опять не разрядится. Так что, скорей ...
Pikalini
Opel – 75: от Kadett к Astra
Спасибо за статью! А немецким инженерам за Опель! Мой "Кадетт" 1987 года выпуска долго служил мне верой и правдой! В 2001г. я выбрала для себя Деу Нексия именно из-за того, что ее прототипом был Опель Кадетт...
atata921
Опель Астра F не заводится на холодную
Нашли проблему?
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Опель
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Рассматриваем к покупке дорестайлинговый Cadillac XT5
«Абрау-Дюрсо»: въезжаем в 2020 год с «шампанским» настроением
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Opel Astra
Объявления о продаже Opel Astra
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Взрывчатка в Opel Astra не обнаружена. «Минер» оказался психом
{{model_v2_no_show_1693}} Так называемый «Минёр» четко обозначил место парковки «опасного» ТС, оставил свой номер телефона, а затем ретировался из зоны автостоянки. Наряд полиции довольно оперативно прибыл по указанному адресу (подземный паркинг на Австрийской улице) и легко обнаружил Opel Astra. Иномарка, парковка и прилегающая территория были осмотрены правоохранителями, при этом взрывчатых устройств обнаружено не было.Полицейские «пробили» личность владельца телефона, чей был продиктован охраннику. Им оказался безработный, который в середине 2018 года в течение месяца проходил лечение в психиатрической больнице.Вскоре «минер» был задержан. Шутки в сторону – в его отношении пришлось возбудить уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. О случившемся сообщается в одной из тематических групп социальных сетей.
2020-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новокузнецк Сочи Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.