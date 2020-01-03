Взрывчатка в Opel Astra не обнаружена. «Минер» оказался психом
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Иномарка, парковка и прилегающая территория были осмотрены правоохранителями, при этом взрывчатых устройств обнаружено не было.
Полицейские «пробили» личность владельца телефона, чей был продиктован охраннику. Им оказался безработный, который в середине 2018 года в течение месяца проходил лечение в психиатрической больнице.
Вскоре «минер» был задержан. Шутки в сторону – в его отношении пришлось возбудить уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. О случившемся сообщается в одной из тематических групп социальных сетей.
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