23 ноября 2026, 22:30
Wanderlust: новый дом на колесах для всех сезонов на базе Mercedes-Benz Sprinter
Wanderlust: новый дом на колесах для всех сезонов на базе Mercedes-Benz Sprinter
Wanderlust — это современный кемпер-вэн на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом, созданный для круглогодичных путешествий. Просторный и уютный интерьер, продуманная техника и автономность делают его идеальным выбором для любителей жизни на колесах. Узнайте, чем он выделяется среди конкурентов!
Рынок домов на колесах продолжает удивлять новинками, и одна из самых интересных — кемпер-вэн Wanderlust. Эта модель создана на базе полноприводного Mercedes-Benz Sprinter с короткой колесной базой (144 дюйма), что делает ее не только маневренной, но и способной к легкому бездорожью. Wanderlust — это не просто очередной фургон для путешествий, а настоящий дом на колесах, рассчитанный на комфортное проживание в любое время года.
Внешне Wanderlust сразу выделяется защитным покрытием капота и расширителями колесных арок, обработанными прочным покрытием Raptor Liner. Это решение для защиты кузова от царапин и мелких повреждений, которые неизбежны при выезде на природу. На крышке багажника Flatline Van Co. разместились три солнечные панели по 100 Вт, а также осталось место для кондиционера и вентилятора Maxxair. Сбоку — удобная лестница для доступа на крышу, а сзади — минималистичный подход: вместо громоздких аксессуаров только ступенька на фаркопе.
Внутри Wanderlust сочетает уют и продуманность. Открытая планировка без перегородки между кабиной и жилой зоной визуально расширяет пространство. Водительское и пассажирское кресла поворачиваются, превращаясь в часть гостиной. Интерьер выполнен в светлых тонах: белые верхние шкафы, синие нижние, естественная отделка стен и потолка, а также пол под дерево, создающий атмосферу настоящей квартиры-студии.
Планировка кемпера включает три основные зоны: кухню, столовую/гостиную и спальню с гаражом под кроватью. Кухня оборудована холодильником Dometic с морозильной камерой, индукционной плитой на одну конфорку и глубокой мойкой из нержавеющей стали. Над рабочей зоной — вытяжной вентилятор, а для хранения предусмотрены шкафчики и ящики. Обеденная зона — это удобная скамья с креплениями для большого бамбукового стола, который можно использовать как внутри, так и снаружи.
Одна из фишек Wanderlust — крытая душевая и компостирующий туалет Trelino, спрятанные под сиденьями. Для душа достаточно поднять крышку, вынуть туалет, повесить шторку — и полноценная ванная готова. Спальная зона расположена в задней части и оснащена большой кроватью размера queen-size, индивидуальным освещением и кондиционером. Под кроватью — просторный гараж, куда легко помещаются велосипеды и крупный инвентарь, доступ к которому возможен как изнутри, так и снаружи.
Автономность — еще один козырь Wanderlust. Электросистема включает инвертор на 3000 Вт и литиевую батарею ёмкостью 300 Ач, которую можно заряжать от солнечных батарей, генератора автомобиля или внешней сети. Управление всеми потоками — через сенсорную панель: здесь и управление освещением, и розетки (в том числе USB), и термостаты отопления, и кнопки водяного насоса и подсветки. Водоснабжение осуществляется через гидроник с большим баком для чистой воды, баком для серой воды и мощным насосом. Для обогрева используется дизельный обогреватель Espar, позволяющий путешествовать даже зимой.
Wanderlust — это не только готовое решение, но и платформа для индивидуализации. Wanderful Wheels предлагает множество опций и доработок по запросу клиента. Базовая версия стартует с отметки 138 500 долларов (около 119 200 евро), средняя стоимость с учетом популярных опций составляет 155 000–175 000 долларов (133 400–150 600 евро), включая сам автомобиль.
Таким образом, Wanderlust — это современный, технологичный и уютный кемпер-вэн, который подходит как для периодических выездов на природу, так и для длительных путешествий по любым дорогам и в любое время года.
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