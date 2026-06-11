Роботакси Ojai удивил наличием руля и зеркал - как санкции и рынок влияют на будущее беспилотников

Waymo Ojai: почему роботакси с шестым поколением автопилота сохранило руль

Waymo вывел на дороги США новый роботакси Ojai с шестым поколением автопилота, но вопреки ожиданиям автомобиль сохранил руль и зеркала. Почему компания не отказалась от привычных элементов управления и как на это повлияли тарифы и геополитика - разбираемся в деталях.

Waymo вывел на дороги США новый роботакси Ojai с шестым поколением автопилота, но вопреки ожиданиям автомобиль сохранил руль и зеркала. Почему компания не отказалась от привычных элементов управления и как на это повлияли тарифы и геополитика - разбираемся в деталях.

Waymo вновь оказалась в центре внимания, представив роботакси Ojai (ранее упоминалось как «Охай») с новейшей системой автономного вождения. Однако на фотографиях, опубликованных компанией, можно заметить руль и зеркала — детали, которые, казалось бы, должны были исчезнуть в полностью беспилотном автомобиле. Это решение вызвало вопросы у экспертов и пользователей, ведь Ojai позиционируется как машина без водителя.

Причина кроется не только в привычках пассажиров, но и в сложной геополитической ситуации. Первоначально проект Ojai разрабатывался в партнёрстве с китайским производителем Zeekr, когда о торговых ограничениях между США и Китаем ещё не объявляли. Однако к моменту официального запуска в 2024 году на китайские электромобили уже действовали пошлины в размере 102,5%. Это резко ограничило возможности расширения парка Ojai в США.

Waymo, входящая в структуру Alphabet, изначально вела собственную разработку, но для массового запуска использовала модифицированные Chrysler Pacifica и Jaguar I-Pace. Сотрудничество с Zeekr должно было вывести компанию на новый уровень — создать роботакси с нуля, без традиционных органов управления. Однако из-за тарифов и низкой узнаваемости бренда Zeekr в американской модели его переименовали в Ojai и решили не убирать руль и зеркала даже в серийных экземплярах.

Как объяснил глава дизайна Waymo Райан Пауэлл, наличие руля и педалей помогает пассажирам принять новый опыт. Это своеобразный психологический мост между привычным автомобилем и полностью автономной системой. Но есть и прагматичный расчёт: если проект Ojai не получит широкого распространения из-за ограничений на импорт, компания быстро переключится на другие платформы.

Сейчас в Waymo около сотни Zeekr Ojai, и компания надеется увеличить парк до нескольких тысяч машин. Однако основной упор сейчас делается на Hyundai Ioniq 5, который производится в США, а также на заводе в Аризоне, где работает автопилот шестого поколения. Новая система всё лучше справляется с зимними условиями, что особенно важно для северных штатов.

Ojai уже тестируют в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе. Поездки пока бесплатны — компания собирает отзывы пользователей. Внутри — просторный салон, напоминающий лондонское такси, и минимум привычных элементов управления. Тем не менее руль и зеркала остались, что создаёт ощущение переходного периода между классическим автомобилем и будущим без водителей.

Ситуация с Ojai показала, как внешнеполитические факторы и тарифы могут затормозить внедрение даже самых передовых технологий. Эта сложность уже обсуждалась в материалах о глобальном развитии — подробнее о том, как разные страны справляются с барьерами, можно узнать в обзоре мировых тенденций беспилотного такси .