В Остине роботакси Waymo помешал полиции и скорой после массовой стрельбы — почему это тревожит экспертов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 19:32

В Остине беспилотное такси Waymo оказалось на пути экстренных служб, когда те спешили к месту трагедии. Подобные инциденты уже вызывали споры в Сан-Франциско, но теперь проблема вышла на новый уровень. Почему это событие может изменить отношение к роботакси в США - в нашем материале.

Ситуация с беспилотными такси в США вновь оказалась в центре внимания после инцидента в Остине (штат Техас). На этот раз роботакси компании Waymo перекрыло проезд, из-за чего экстренные службы не могли оперативно добраться до места происшествия в одном из баров. Для города, который активно поддерживает развитие автономного транспорта, этот случай стал тревожным сигналом: технология, призванная облегчить жизнь, может неожиданно создать критическую проблему в самый ответственный момент.

Жители Сан-Франциско уже не первый год жалуются на то, что роботакси мешают движению и создают пробки, однако для Остина подобные сложности стали очевидны только сейчас. В этот раз ситуация приобрела особую остроту — счет шел на минуты, а путь спецтранспорту преграждала машина без водителя. Лишь после того, как полицейский связался с операторами Waymo, удалось освободить проезд для экстренных служб.

Этот случай вновь поднимает вопрос о безопасности и надежности автономных транспортных средств. Несмотря на то, что разработчики утверждают: их системы способны распознавать экстренные ситуации и уступать дорогу, практика показывает: алгоритмы не всегда справляются с реальными вызовами. Особенно когда речь идет о нестандартных сценариях, требующих мгновенной реакции и гибкости, присущей человеку.

В последние годы Waymo и её бывший конкурент Cruise не раз подвергались критике за то, что их беспилотники блокировали улицы, мешали проезду пожарных и машин скорой помощи, а иногда даже становились причиной заторов в самых неподходящих местах. В Сан-Франциско такие инциденты стали почти обыденностью, но для Остина, где власти и жители совсем недавно с энтузиазмом встречали роботакси, это стало неприятным открытием. Теперь многие задаются вопросом: готовы ли мы к массовому внедрению таких технологий, если они могут создать угрозу в чрезвычайной ситуации?

Пока в Waymo заявляют, что делают всё возможное для совершенствования своих систем, эксперты отмечают: без четких протоколов взаимодействия с экстренными службами и постоянного контроля со стороны человека полностью доверять автономным машинам преждевременно. Особенно в условиях, когда на кону — человеческая жизнь, а решающими могут стать считанные секунды.

