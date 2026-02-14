Waymo внедряет обновленную систему автономного вождения в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, делая ставку на миллион поездок в неделю

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 04:48

Waymo запускает шестое поколение автопилота: новые возможности для пассажиров

Waymo запускает шестое поколение автопилота: новые возможности для пассажиров

Waymo внедряет обновленную систему автономного вождения в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, делая ставку на миллион поездок в неделю

Waymo запускает шестое поколение автопилота: новые возможности для пассажиров

Waymo завершила испытания новой версии своей системы автономного вождения и готова к запуску пассажирских перевозок. Первые поездки пройдут на обновленных минивэнах Ojai и роботакси Hyundai Ioniq 5. Почему это событие может изменить рынок беспилотных перевозок - в нашем материале.

Waymo завершила испытания новой версии своей системы автономного вождения и готова к запуску пассажирских перевозок. Первые поездки пройдут на обновленных минивэнах Ojai и роботакси Hyundai Ioniq 5. Почему это событие может изменить рынок беспилотных перевозок - в нашем материале.

Waymo выходит на новый уровень в сфере автономных перевозок, завершая тесты шестой версии системы автопилота. Это событие не просто очередное обновление – речь идет о первом шаге к массовому внедрению беспилотных такси в крупных городах США. Компания делает ставку на то, чтобы уже в ближайшее время обеспечить миллионы поездок, что может серьезно изменить привычный ландшафт обычного транспорта.

В первую очередь доступ к обновленной технологии получат сотрудники Waymo и их знакомые в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Подобный подход позволяет не только протестировать систему в условиях мегаполиса, но и получить обратную связь от пользователей, которые хорошо знакомы с особенностями городской среды. Это важный этап перед тем, как открыть сервис для более широкой публики.

Особое внимание уделено выбору автомобилей для создания новой системы. Первым на линии выйдет минивэн Zeekr RT, который теперь получил новое имя - Ojai. За ним последуют роботакси на базе Hyundai Ioniq 5. Оба автомобиля включают последние разработки в области датчиков, вычислительных модулей и программного обеспечения, что позволяет им уверенно ориентироваться в сложных дорожных условиях.

Waymo не ограничивается только техническими инновациями. Компания активно работает над тем, чтобы сделать поездку максимально комфортной и безопасной для пассажиров. Внедряются новые алгоритмы прогнозирования поведения других участников движения, а также системы экстренного реагирования на нестандартные ситуации. Все это должно повысить доверие к беспилотным технологиям среди обычных горожан.

Эксперты отмечают, что запуск Waymo Driver шестого поколения может стать поворотным моментом для всей индустрии автономного транспорта. Если компании удастся реализовать заявленные планы по объему перевозок, это станет основным сигналом для конкурентоспособности и замедления. В условиях, когда многие стартапы в этой сфере сталкиваются с трудностями, успех Waymo позволяет установить новый стандарт для рынка.

Впрочем, не обошлось и без скептицизма. Некоторые специалисты отмечают, что массовое внедрение беспилотных такси неизбежно сталкивается с юридическими и инфраструктурными барьерами. Вопросы страхования, ответственности в результате ДТП и охраны окружающей среды с существующими транспортными системами пока остаются открытыми. Тем не менее, сам факт выхода Waymo на новый этап развития говорит о том, что эпоха автономных перевозок становится все ближе к реальности.

Упомянутые модели: Hyundai IONIQ 5
Упомянутые марки: Hyundai, Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Зикр

Похожие материалы Хендай, Зикр

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Самара Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться