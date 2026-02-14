Waymo внедряет обновленную систему автономного вождения в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, делая ставку на миллион поездок в неделю

Waymo запускает шестое поколение автопилота: новые возможности для пассажиров

Waymo завершила испытания новой версии своей системы автономного вождения и готова к запуску пассажирских перевозок. Первые поездки пройдут на обновленных минивэнах Ojai и роботакси Hyundai Ioniq 5. Почему это событие может изменить рынок беспилотных перевозок - в нашем материале.

Waymo выходит на новый уровень в сфере автономных перевозок, завершая тесты шестой версии системы автопилота. Это событие не просто очередное обновление – речь идет о первом шаге к массовому внедрению беспилотных такси в крупных городах США. Компания делает ставку на то, чтобы уже в ближайшее время обеспечить миллионы поездок, что может серьезно изменить привычный ландшафт обычного транспорта.

В первую очередь доступ к обновленной технологии получат сотрудники Waymo и их знакомые в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Подобный подход позволяет не только протестировать систему в условиях мегаполиса, но и получить обратную связь от пользователей, которые хорошо знакомы с особенностями городской среды. Это важный этап перед тем, как открыть сервис для более широкой публики.

Особое внимание уделено выбору автомобилей для создания новой системы. Первым на линии выйдет минивэн Zeekr RT, который теперь получил новое имя - Ojai. За ним последуют роботакси на базе Hyundai Ioniq 5. Оба автомобиля включают последние разработки в области датчиков, вычислительных модулей и программного обеспечения, что позволяет им уверенно ориентироваться в сложных дорожных условиях.

Waymo не ограничивается только техническими инновациями. Компания активно работает над тем, чтобы сделать поездку максимально комфортной и безопасной для пассажиров. Внедряются новые алгоритмы прогнозирования поведения других участников движения, а также системы экстренного реагирования на нестандартные ситуации. Все это должно повысить доверие к беспилотным технологиям среди обычных горожан.

Эксперты отмечают, что запуск Waymo Driver шестого поколения может стать поворотным моментом для всей индустрии автономного транспорта. Если компании удастся реализовать заявленные планы по объему перевозок, это станет основным сигналом для конкурентоспособности и замедления. В условиях, когда многие стартапы в этой сфере сталкиваются с трудностями, успех Waymo позволяет установить новый стандарт для рынка.

Впрочем, не обошлось и без скептицизма. Некоторые специалисты отмечают, что массовое внедрение беспилотных такси неизбежно сталкивается с юридическими и инфраструктурными барьерами. Вопросы страхования, ответственности в результате ДТП и охраны окружающей среды с существующими транспортными системами пока остаются открытыми. Тем не менее, сам факт выхода Waymo на новый этап развития говорит о том, что эпоха автономных перевозок становится все ближе к реальности.