Google встроил в Waze футбольные оповещения, но водители жалуются на отвлекающие уведомления во время движения

19 июня 2026, 17:41
Waze начал показывать счет матчей ЧМ-2026 прямо на экране навигации - как отключить
Waze начал показывать счет матчей ЧМ-2026 прямо на экране навигации - как отключить
В Waze появились всплывающие уведомления о ходе матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Новая функция активна по умолчанию и может отвлекать водителей во время движения. Разбираемся, как отключить эти оповещения и почему это важно для безопасности на дороге.
В начале июня Google добавил в навигационное приложение Waze функцию оповещений о счёте матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, которые теперь всплывают прямо на экране во время поездок. По первоначальной задумке разработчиков, такие уведомления должны появляться только тогда, когда автомобиль стоит на месте, чтобы не отвлекать водителя, однако на практике сообщения о голах и результатах фиксируются и во время движения, что уже вызвало немало нареканий со стороны пользователей.
Многие водители отмечают, что эти внезапные всплывающие окна отвлекают от управления, и особенно часто с этой проблемой сталкиваются автомобилисты в США, где матчи транслируются в дневное время. В Европе, где игры проходят ночью или рано утром, функция менее заметна, но для российских пользователей она тоже может стать неприятным сюрпризом.
Оповещения активированы по умолчанию, и чтобы отключить их, нужно открыть приложение на смартфоне, зайти в настройки, выбрать раздел «Оповещения и отчеты», затем подраздел «Отчеты» и найти там опцию «Live Matches». После её деактивации уведомления о ходе матчей больше не будут появляться ни на телефоне, ни на экране мультимедийной системы автомобиля при использовании Android Auto или CarPlay.
Стоит учитывать, что эта функция временная и после завершения чемпионата мира 19 июля 2026 года все футбольные оповещения исчезнут автоматически, однако до этого момента водителям, которые не хотят лишний раз отвлекаться на спортивные новости, рекомендуется вручную отключить данную опцию.
Судя по имеющимся данным, подобные эксперименты с интеграцией спортивных событий в навигационные сервисы могут стать трендом ближайших лет, но для российских автомобилистов важно помнить, что любые дополнительные уведомления в навигаторе способны отвлекать от дороги, особенно если они появляются во время движения. По статистике даже кратковременное переключение внимания увеличивает риск ДТП, поэтому своевременное отключение ненужных функций — это вопрос не только комфорта, но и безопасности.
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