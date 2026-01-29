Мало кто знает, что популярные оповещения Waze уже давно доступны — Google напомнил о них

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 18:33

Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания

Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания

Мало кто знает, что популярные оповещения Waze уже давно доступны — Google напомнил о них

Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания

Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.

Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.

В последние дни среди автолюбителей вновь разгорелись споры вокруг обновлений в мобильном приложении Waze. Причина проста: пользователи начали получать письма от сервиса с анонсом «новых» функций, которые, как оказалось, уже были внедрены более года назад. В их число вошли - замечания о резких поворотах, лежачих полицейских, возникновении экстренных служб на маршруте, изменении скоростного режима и усовершенствованной навигации по круговым развязкам.

На первый взгляд, ничего революционного. Однако реакция водителей оказалась неожиданно позитивной. Многие отмечают, что даже такие, казалось бы, привычные опции значительно повышают комфорт и безопасность в пути. 

Не менее важны и оповещения о возникновении экстренных служб. В условиях плотного движения или на загруженных трассах информация о приближении скорой или пожарной машины может стать решающей. Водители получают возможность вовремя перестроиться и освободить полосу, что позволяет экономить драгоценные секунды.

Интересно, что многие пользователи даже не подозревали о наличии этих функций в приложении. По их словам, сервис не всегда явно информировал о нововведениях, а также о части опций. Теперь же, когда Waze напомнил о своих возможностях, число отзывов заметно выросло.

Впрочем, не обошлось и без скептиков. Некоторые автомобилисты считают, что подобные уведомления — маркетинговый ход, призванный лишь поддержать интерес к приложению. Мол, ничего принципиально нового не появилось, а старые функции просто «перепаковали» и выдали за свежее.

Тем не менее, большинство водителей сообщают: даже если речь идет о давно внедренных опциях, их актуальность не снижается. В условиях российских дорог, где неожиданные препятствия и изменения скоростного режима - не редкость, такие подсказки действительно позволяют избежать неприятностей.

Особое внимание следует обратить на улучшенную навигацию по круговым развязкам. Для многих водителей именно этот элемент маршрута вызывает серьезные затруднения, особенно в незнакомых районах. Теперь Waze более точно указывает, на каком съезде необходимо повернуть, что снижает риск ошибок и обходных маневров.

В целом, ситуация с «новыми-старыми» функциями Waze выглядит так: даже хорошо знакомые инструменты могут быть востребованы, если о них вовремя напомнить. А для автолюбителей главное - чтобы сервис работал стабильно и ориентироваться в сложных дорожных условиях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петропавловск-Камчатский Ставропольский край Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться