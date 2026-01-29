Мало кто знает, что популярные оповещения Waze уже давно доступны — Google напомнил о них

29 января 2026, 18:33
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Waze снова удивляет: старые функции возвращаются в центр внимания
Пользователи Waze вновь обсуждают функции, которые компания Google представила еще год назад. Почему сервис напоминает о них сейчас, и как это влияет на безопасность и удобство на дорогах - разбираемся в деталях.
В последние дни среди автолюбителей вновь разгорелись споры вокруг обновлений в мобильном приложении Waze. Причина проста: пользователи начали получать письма от сервиса с анонсом «новых» функций, которые, как оказалось, уже были внедрены более года назад. В их число вошли - замечания о резких поворотах, лежачих полицейских, возникновении экстренных служб на маршруте, изменении скоростного режима и усовершенствованной навигации по круговым развязкам.
На первый взгляд, ничего революционного. Однако реакция водителей оказалась неожиданно позитивной. Многие отмечают, что даже такие, казалось бы, привычные опции значительно повышают комфорт и безопасность в пути.
Не менее важны и оповещения о возникновении экстренных служб. В условиях плотного движения или на загруженных трассах информация о приближении скорой или пожарной машины может стать решающей. Водители получают возможность вовремя перестроиться и освободить полосу, что позволяет экономить драгоценные секунды.
Интересно, что многие пользователи даже не подозревали о наличии этих функций в приложении. По их словам, сервис не всегда явно информировал о нововведениях, а также о части опций. Теперь же, когда Waze напомнил о своих возможностях, число отзывов заметно выросло.
Впрочем, не обошлось и без скептиков. Некоторые автомобилисты считают, что подобные уведомления — маркетинговый ход, призванный лишь поддержать интерес к приложению. Мол, ничего принципиально нового не появилось, а старые функции просто «перепаковали» и выдали за свежее.
Тем не менее, большинство водителей сообщают: даже если речь идет о давно внедренных опциях, их актуальность не снижается. В условиях российских дорог, где неожиданные препятствия и изменения скоростного режима - не редкость, такие подсказки действительно позволяют избежать неприятностей.
Особое внимание следует обратить на улучшенную навигацию по круговым развязкам. Для многих водителей именно этот элемент маршрута вызывает серьезные затруднения, особенно в незнакомых районах. Теперь Waze более точно указывает, на каком съезде необходимо повернуть, что снижает риск ошибок и обходных маневров.
В целом, ситуация с «новыми-старыми» функциями Waze выглядит так: даже хорошо знакомые инструменты могут быть востребованы, если о них вовремя напомнить. А для автолюбителей главное - чтобы сервис работал стабильно и ориентироваться в сложных дорожных условиях.
Похожие материалы
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 20:00
Американская пара превратила школьный автобус в дом на колесах за 5 месяцев и 1,5 млн рублей
Супруги из Мичигана за пять месяцев и 1,5 млн рублей полностью преобразили старый американский школьный автобус в полноценный дом на колесах. Они освоили столярное дело с нуля и теперь исследуют США, не завися от гостиниц и расписаний.Читать далее
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:02
Мини-дом с винтажным интерьером и лестницей стал символом нового тренда в жилье
Растущие цены на недвижимость и повседневные расходы заставляют многих искать альтернативы классическим квартирам. Мини-дома становятся не просто модой, а реальным шансом для тех, кто мечтает о собственном жилье и свободе от кредитов.Читать далее
-
29.01.2026, 17:49
Harley-Davidson Street Glide в неожиданной расцветке: мотоцикл, который невозможно не заметить
Harley-Davidson Street Glide получил уникальный кастомный окрас, который сразу привлек внимание поклонников мотоциклов. Необычное сочетание цветов и смелый подход к дизайну делают этот байк предметом обсуждения среди экспертов и энтузиастов. Почему именно сейчас такие эксперименты становятся трендом - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 20:00
Американская пара превратила школьный автобус в дом на колесах за 5 месяцев и 1,5 млн рублей
Супруги из Мичигана за пять месяцев и 1,5 млн рублей полностью преобразили старый американский школьный автобус в полноценный дом на колесах. Они освоили столярное дело с нуля и теперь исследуют США, не завися от гостиниц и расписаний.Читать далее
-
29.01.2026, 19:51
В Удмуртии отца подростка судят за опасную езду сына на питбайке
В России начались уголовные процессы против родителей питбайкеров. В Удмуртии отец оказался на скамье подсудимых. Его сын попал в ДТП на питбайке. Суд определит меру ответственности взрослого.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:32
Городские пробки глазами молодого водителя: как меняется взгляд на дороги с возрастом
Молодые водители все чаще сталкиваются с агрессией и хаосом на городских дорогах. Как меняется восприятие трафика с возрастом и почему даже самые спокойные теряют самообладание за рулем - разбираемся на реальном примере.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:43
Как правильно реагировать на вопрос инспектора о приеме алкоголя за рулем
Вопрос инспектора о спиртном часто ставит в тупик. Важно не только, что вы скажете, но и как поведете себя. Реакция и манера общения могут сыграть решающую роль при проверке.Читать далее
-
29.01.2026, 18:02
Мини-дом с винтажным интерьером и лестницей стал символом нового тренда в жилье
Растущие цены на недвижимость и повседневные расходы заставляют многих искать альтернативы классическим квартирам. Мини-дома становятся не просто модой, а реальным шансом для тех, кто мечтает о собственном жилье и свободе от кредитов.Читать далее
-
29.01.2026, 17:49
Harley-Davidson Street Glide в неожиданной расцветке: мотоцикл, который невозможно не заметить
Harley-Davidson Street Glide получил уникальный кастомный окрас, который сразу привлек внимание поклонников мотоциклов. Необычное сочетание цветов и смелый подход к дизайну делают этот байк предметом обсуждения среди экспертов и энтузиастов. Почему именно сейчас такие эксперименты становятся трендом - разбираемся в материале.Читать далее