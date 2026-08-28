WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025 — 3,5 т, АКПП, 4 спальных места и автономное отопление Truma

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 15:16

WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025: полуинтеграл с АКПП и четырьмя спальными местами

WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025: полуинтеграл с АКПП и четырьмя спальными местами

WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025 — 3,5 т, АКПП, 4 спальных места и автономное отопление Truma

WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025: полуинтеграл с АКПП и четырьмя спальными местами

В Москве появился в продаже автодом WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025 года с минимальным пробегом и автоматической коробкой передач. Модель выделяется продуманной планировкой, современными системами комфорта и возможностью эксплуатации в российских условиях.

В Москве появился в продаже автодом WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025 года с минимальным пробегом и автоматической коробкой передач. Модель выделяется продуманной планировкой, современными системами комфорта и возможностью эксплуатации в российских условиях.

Появление в Москве автодома WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025 года с пробегом всего 30 км — событие, которое не останется незамеченным среди поклонников путешествий на колёсах. Модель сразу привлекает внимание сочетанием компактных габаритов и продуманной планировки, что особенно актуально для российских дорог и условий эксплуатации.

Автодом построен на базе Ford с двигателем мощностью 155 л. с., соответствует экологическому стандарту Euro VI и рассчитан на массу 3,5 тонны, что позволяет управлять им с категорией В. Важным преимуществом является автоматическая коробка передач, которая облегчает управление как в городском потоке, так и на трассе. Внутри предусмотрены четыре спальных места: двуспальная кровать в задней части (201×140 см) и механическая кровать-подъёмник (196×110 см), что делает модель подходящей для семьи или компании друзей.

Фото: olfi-camp.ru

В комплектации — центральный замок, камера заднего вида, выдвижная система, антимоскитная дверь и шторки в кабину. Три гардеробных шкафа с панелью помогут удобно хранить вещи. Кухонный блок оснащён двухкомфорочной газовой плитой, мойкой и холодильником Dometic на 98 литров с автоматическим выбором источника энергии. Санузел совмещённый, с кассетным биотуалетом и отдельной душевой кабиной с пластиковой перегородкой.

Особое внимание уделено автономности: баки для чистой (100 л) и серой воды (82 л) отапливаются, а слив серой воды можно контролировать прямо из кабины водителя. Отопление реализовано на базе системы Truma Combi мощностью 6 кВт, что позволяет использовать автодом даже в холодное время года. Входная дверь шириной 60 см и высотой 195 см оборудована окнами, что добавляет света и удобства.

Фото: olfi-camp.ru

В целом, WEINSBERG CaraSuite 550 MG 2025 года выглядит как сбалансированное решение для российских автолюбителей, ценящих комфорт, надёжность и универсальность. Важно учитывать, что полуинтегралы такого класса допускают путешествия без ограничений по сезонам и маршрутам, а их эксплуатация не требует соблюдения особых условий категории.

На фоне растущего интереса к автопутешествиям в России такие модели, как WEINSBERG CaraSuite 550 MG, становятся всё более востребованными. По данным рынка, спрос на современные полуинтегралы с АКПП и продуманной эргономикой стабильно растёт. Для сравнения, в сегменте компактных автодомов с трансформируемыми спальными местами и возможностью круглогодичного использования это не так уж и много. Кстати, для тех, кто задумывается о покупке техники для активного отдыха, может быть интересен и опыт выбора питбайка, о котором рассказывается в материале о маневренной модели SHARMAX PowerMax 145 MIAMI .

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Республика Башкортостан Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться