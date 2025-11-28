Китайский стартап электромобилей запускает новую компанию и готовит масштабное обновление – что ждет рынок?

Weltmeister возвращается: инвестиции в 27 млн долларов и перезапуск моделей EX5 и E5

Китайский бренд электромобилей Weltmeister объявил о создании новой дочерней компании с капиталом 27 млн долларов. Производство и продажи моделей EX5 и E5 возобновятся после реструктуризации. Компания планирует масштабное обновление модельного ряда. Подробности о стратегии и перспективах – в нашем материале.

Китайский производитель электромобилей Weltmeister, переживший непростую финансовую реструктуризацию, сделал важный шаг к восстановлению позиций на рынке. Компания вложила 200 миллионов юаней (около 27 миллионов долларов) в создание новой дочерней структуры ZhimaXing (Wenzhou) New Energy Vehicle Sales Co., Ltd. Эта компания займется не только продажей автомобилей, но и реализацией аксессуаров, развитием инфраструктуры для замены аккумуляторов, поставками запчастей, а также организацией торговли подержанными электрокарами и утилизацией отработанных батарей.

Вместе с запуском нового подразделения Weltmeister планирует возобновить выпуск своих ключевых моделей – компактного электрического кроссовера EX5 и полностью электрического седана E5. Именно эти автомобили были основой модельного ряда бренда до наступления финансовых трудностей, которые привели к временному прекращению производства и продаж.

В апреле 2025 года основные активы Weltmeister перешли под контроль Shenzhen Xiangfei Auto Sales Co. после завершения судебной процедуры реорганизации. Согласно новому плану, выпуск EX5 и E5 будет налажен на предприятии в Вэньчжоу. Уже в 2025 году компания рассчитывает собрать от 10 до 20 тысяч автомобилей, что должно стать первым этапом возвращения на рынок.

Weltmeister не ограничивается только перезапуском старых моделей. В ближайшие пять лет компания намерена вывести на рынок более десяти новых автомобилей разных классов – от седанов до кроссоверов и минивэнов. В планах – использование как полностью электрических, так и гибридных силовых установок с увеличенным запасом хода. Такой подход позволит охватить широкий круг покупателей и укрепить позиции бренда в условиях жесткой конкуренции.

Новая дочерняя компания будет отвечать не только за продажи, но и за развитие инфраструктуры для электромобилей, логистику запчастей и утилизацию аккумуляторов. Это должно повысить уровень сервиса и упростить обслуживание для владельцев электрокаров Weltmeister.

Бренд Weltmeister был одним из первых китайских стартапов в сфере электромобилей, выпустив свой дебютный EX5 еще в 2018 году. Однако давление со стороны конкурентов и финансовые сложности привели к банкротству и реструктуризации в 2023 году. Теперь компания делает ставку на обновление модельного ряда и развитие собственной инфраструктуры, чтобы вернуть доверие покупателей и занять достойное место на рынке.

Перед Weltmeister стоят серьезные задачи: наладить стабильное производство, обеспечить бесперебойные поставки комплектующих и организовать качественное послепродажное обслуживание. Успех нового торгового подразделения и возобновление выпуска EX5 и E5 станут определяющими для будущего бренда. Если планы реализуются, Weltmeister сможет вновь стать заметным игроком на рынке электромобилей в Китае.