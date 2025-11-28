Китайский стартап электромобилей запускает новую компанию и готовит масштабное обновление – что ждет рынок?

28 ноября 2025, 08:56
Weltmeister возвращается: инвестиции в 27 млн долларов и перезапуск моделей EX5 и E5
Weltmeister возвращается: инвестиции в 27 млн долларов и перезапуск моделей EX5 и E5
Китайский бренд электромобилей Weltmeister объявил о создании новой дочерней компании с капиталом 27 млн долларов. Производство и продажи моделей EX5 и E5 возобновятся после реструктуризации. Компания планирует масштабное обновление модельного ряда. Подробности о стратегии и перспективах – в нашем материале.
Китайский производитель электромобилей Weltmeister, переживший непростую финансовую реструктуризацию, сделал важный шаг к восстановлению позиций на рынке. Компания вложила 200 миллионов юаней (около 27 миллионов долларов) в создание новой дочерней структуры ZhimaXing (Wenzhou) New Energy Vehicle Sales Co., Ltd. Эта компания займется не только продажей автомобилей, но и реализацией аксессуаров, развитием инфраструктуры для замены аккумуляторов, поставками запчастей, а также организацией торговли подержанными электрокарами и утилизацией отработанных батарей.
Вместе с запуском нового подразделения Weltmeister планирует возобновить выпуск своих ключевых моделей – компактного электрического кроссовера EX5 и полностью электрического седана E5. Именно эти автомобили были основой модельного ряда бренда до наступления финансовых трудностей, которые привели к временному прекращению производства и продаж.
В апреле 2025 года основные активы Weltmeister перешли под контроль Shenzhen Xiangfei Auto Sales Co. после завершения судебной процедуры реорганизации. Согласно новому плану, выпуск EX5 и E5 будет налажен на предприятии в Вэньчжоу. Уже в 2025 году компания рассчитывает собрать от 10 до 20 тысяч автомобилей, что должно стать первым этапом возвращения на рынок.
Weltmeister не ограничивается только перезапуском старых моделей. В ближайшие пять лет компания намерена вывести на рынок более десяти новых автомобилей разных классов – от седанов до кроссоверов и минивэнов. В планах – использование как полностью электрических, так и гибридных силовых установок с увеличенным запасом хода. Такой подход позволит охватить широкий круг покупателей и укрепить позиции бренда в условиях жесткой конкуренции.
Новая дочерняя компания будет отвечать не только за продажи, но и за развитие инфраструктуры для электромобилей, логистику запчастей и утилизацию аккумуляторов. Это должно повысить уровень сервиса и упростить обслуживание для владельцев электрокаров Weltmeister.
Бренд Weltmeister был одним из первых китайских стартапов в сфере электромобилей, выпустив свой дебютный EX5 еще в 2018 году. Однако давление со стороны конкурентов и финансовые сложности привели к банкротству и реструктуризации в 2023 году. Теперь компания делает ставку на обновление модельного ряда и развитие собственной инфраструктуры, чтобы вернуть доверие покупателей и занять достойное место на рынке.
Перед Weltmeister стоят серьезные задачи: наладить стабильное производство, обеспечить бесперебойные поставки комплектующих и организовать качественное послепродажное обслуживание. Успех нового торгового подразделения и возобновление выпуска EX5 и E5 станут определяющими для будущего бренда. Если планы реализуются, Weltmeister сможет вновь стать заметным игроком на рынке электромобилей в Китае.
Похожие материалы Вельтмейстер
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
Похожие материалы Вельтмейстер
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве