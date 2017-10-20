West Coast Customs «прокачало» Kia Stinger
Также особенный Stinger получил 21-дюймовые колесные диски, уменьшенный клиренс, видоизмененную радиаторную решетку, аэродинамический обвес из карбона, а выхлопная система имеет диффузор с четырьмя патрубками. Ателье сообщает, что интерьер лифтбека также подвергся изменениям, но пока не уточняется, каким именно.
Модель Kia Stinger впервые была показана публике в январе 2017 года на автосалоне в Детойте. Автомобиль построен на заднеприводном шасси, но некоторые версии оснащены системой полного привода. Топовое исполнение обладает 3,3-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента.
На отечественный рынок новинка выйдет в январе следующего года. Покупателям будет доступна версия с турбированной «четверкой» на 247 «лошадей» и мощное исполнение с двигателем на 370 л.с.
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