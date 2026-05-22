Тест-драйв нового Wey V9X: чем он лучше Лисянов

Автор: Элина Градова

22 мая 2026, 18:27

Wey V9X выходит на российский рынок: новый стандарт среди кроссоверов

В России появится Wey V9X с адаптацией под местные условия. Модель удивляет оснащением и комфортом. Ожидается высокая цена. Подробности о новинке - в нашем материале.

На автосалоне в Пекине Wey V9X стал одной из самых обсуждаемых премьер. Этот кроссовер от Great Wall Motor, созданный под брендом Wey, вобрал в себя все последние технологические решения компании. Уже известно, что модель официально появится в России, причем с учетом особенностей нашего климата и рынка, выяснил Quto.ru.

Внешне Wey V9X не выделяется среди других семиместных кроссоверов длиной более пяти метров, которых на выставке было немало. Однако его главное преимущество - официальные поставки в Россию. Уже в четвертом квартале текущего года автомобиль поступит к дилерам, получив полноценную русификацию, мультимедийную систему с сервисами «Яндекса» и VK, а также расширенный пакет зимних опций. Даже в китайской версии предусмотрен подогрев третьего ряда сидений, а пространство в салоне приятно удивляет. Взрослые пассажиры смогут с комфортом провести несколько часов в дальней поездке, а дополнительные удобства включают подстаканники, зарядки Type-C и шторки на окнах.

Габариты Wey V9X впечатляют: длина кузова составляет 5299 мм, что больше, чем у Li L9 Livis или Aito M9. Даже Zeekr 9X уступает по этому параметру, хотя его колесная база чуть длиннее. Для удобства посадки предусмотрены выдвижные подножки, а компоновка салона 2+2+2 позволяет легко попасть на третий ряд. Все кресла оснащены электроприводами, а для пассажиров среднего ряда доступны откидные столики и потолочный экран. Интерьер отделан мягкой кожей наппа, качество сборки и подбор материалов соответствуют статусу флагмана. В аудиосистеме Amor установлено 31 динамик, а ощущение премиальности превосходит даже Li L9.

Среди необычных решений - мощные беспроводные зарядки с воздушным охлаждением, встроенные в двери, и дополнительные зарядные площадки для водителя. Впервые в сегменте появились шторки на передних дверях, что актуально для китайского рынка, где разрешена тонировка. В России эта опция будет недоступна. Передняя панель оснащена тремя экранами, мультимедийная система работает быстро, а изображение с камер кругового обзора не уступает лучшим мировым аналогам. Для любителей технологий предусмотрена проекция информации на лобовое стекло.

В центральном подлокотнике размещен холодильник, а на тоннеле - четыре физических кнопки. Три из них отвечают за климат и пневмоподвеску, а четвертая активирует «крабовый ход»: задние колеса могут поворачиваться до 20 градусов, что облегчает маневрирование в тесных условиях. Эта функция особенно полезна для длиннобазных автомобилей, и редакция Quto смогла убедиться в ее эффективности на тестовой трассе.

Wey V9X построен на новой платформе GWM One и оснащен аккумуляторами SVOLT емкостью от 53,6 до 77,7 кВт·ч. Благодаря напряжению 800 вольт поддерживаются зарядные станции стандарта 5С, которые за 5 минут увеличивают запас хода на 200 км. Максимальная дальность на электротяге - до 363 км, а общий запас хода с полным баком - до 1700 км по циклу CLTC. Гибридная установка включает бензиновый турбомотор на 238 л.с., четырехступенчатую трансмиссию DHT и два электродвигателя. Суммарная мощность достигает 794 л.с., но масса автомобиля - 2780 кг, поэтому разгон до 100 км/ч занимает 4,4 секунды только в идеальных условиях. Подвеска настроена на комфорт, а в поворотах кузов ощутимо кренится.

Автопилот Wey V9X оснащен лидаром с дальностью 150 метров и новейшей версией Coffee OS 4.0 с элементами искусственного интеллекта. В городском трафике система уверенно справляется с перестроениями и экстренными ситуациями, запоминая поведение других участников движения. Даже на дорогах без разметки автопилот корректно определяет положение автомобиля. На шоссе при скорости 130 км/ч в салоне сохраняется тишина, а пневмоподвеска обеспечивает плавность хода.

В Китае Wey V9X стоит от 372 до 412 тысяч юаней, что эквивалентно 4-4,5 миллионам рублей. В России цена будет выше - ориентировочно не менее 10 миллионов рублей, учитывая стоимость конкурентов и уровень оснащения. Модель Wey 07, находящаяся ниже в линейке, уже оценивается в 7,2 миллиона рублей за автомобили 2025 года выпуска.

